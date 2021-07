Netflix: vacunado o no trabajas

Nada fácil ha puesto la covid-19 al desarrollo de la industria audiovisual. Muchas han sido las pérdidas que le ha causado en todos los horizontes e infinitos los desafíos obligando a desarrollar nuevas técnicas de trabajo para evitar a lo mínimo los contagios y las consecuencias. Aun así las compañías siguen acotando el riesgo que les están ocasionando la pandemia y Netflix se ha convertido en el primer gran estudio que exige un certificado de vacunación a todas aquellas personas que vayan a estar en contacto con los actores de sus series y películas en el set de rodaje.

Según informa Deadline, la plataforma de streaming ya está aplicando esta medida en Estados Unidos y se plantea hacerlo en Reino Unido. La vacunación obligatoria es una tema polémico en todos los lugares y de hecho para poder llevarlo a cabo ha necesitado poner de acuerdo a los sindicatos de Hollywood y los principales estudios.

La Zona A

Para la organización del tema ha establecido zonas si esto se exige en la Zona A, que según explica Deadline, es la zona de trabajo en la que los actores entran en contacto con otros miembros del equipo.

Desde que comenzó esta pandemia mundial a principios de 2020 se han cancelado y detenido centenares de producciones bien por los confinamientos estatales o porque algunos miembros del equipo daban positivo y eso hacía que hubiera que cambiarla hoja de ruta, con los costes que esto implica. Si afectaba a las actrices o actores en muchos casos el proyecto se para en seco.

Después de la producción en Estados Unidos, el segundo mayor centro para Netflix es Reino Unido, donde lleva a cabo series tan potentes para la plataforma como The Witcher o The Crown. En la actualidad, baraja la posibilidad de extender la campaña de obligatoriedad de vacunación, aunque es posible que no sea tan estricto como en Estados Unidos.