Olga Moreno y los ocho motivos por los que no debe abandonar ‘Supervivientes’

Olga Moreno ve peligrar su concurso desde el pasado jueves. La concursante ha salido nominada junto a Alejandro Albalá y Tom Brusse. El nominado por el grupo fue Alejandro, y Gianmarco Onestini, nuevo líder de la semana, tuvo que decidir entre Lola y Olga. Finalmente, y para sorpresa de muchos, la elegida por el italiano fue Lola y no la que ha sido su gran amiga durante estos tres meses, por lo que la archienemiga pública de Rocío Carrasco ya formaba parte oficialmente de la lista de nominados. La nominación directa de Gianmarco fue, por descarte, para Tom. Los tres configuran la lista de candidatos a abandonar Honduras en la gala del próximo jueves.

Olga Moreno no lo ha tenido fácil. Aceptó embarcarse en esta aventura tras una pequeña encerrona televisiva que le ponía las cosas difíciles a la hora de dar marcha atrás en su decisión. Olga Moreno comenzó su concurso en ‘Supervivientes’ con una mochila llena de piedras y dolores, dolores que demasiado bien ha sabido gestionar aun estando a miles de kilómetros de distancia y totalmente incomunicada con el mundo real, pero a la vez siendo consciente de que algo está pasando y poco o nada puede hacer ella desde la isla. Olga Moreno ha demostrado una fuerza y coraje muy poco habitual en sus peculiares y delicadas circunstancias. Olga Moreno ha sido cuatro veces líder, cuestionada, pero líder semana tras semana, demostrando una habilidad y resistencia que muchos con veinte años menos ya quisieran. Olga Moreno ha sido amiga, protectora y ha cuidado del grupo cuando sus compañeros así lo han necesitado. Olga Moreno es superviviente, es humana y por eso se ha equivocado en varias ocasiones. Olga Moreno no lo ha hecho todo bien, ni mucho menos. De eso se trata la vida, de equivocarse, aprender, mejorar y evolucionar. Olga Moreno es merecida finalista. Y es por todo esto y mucho más por lo que Olga Moreno no debe abandonar Supervivientes el próximo jueves.