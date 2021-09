Sofía Álvarez tras ganar el bote de Pasapalabra: «Mi hijo me pide que me tatúe la letra ‘H’»

Uno de los momentos televisivos del año. Sofía y Marco Antonio estaban a una palabra del bote de «Pasapalabra», pero la concursante vasca optó por dar una vuelta más al rosco, una decisión que le podría haber costado el premio que al final ganó (466.00€). «No creo que me hubiese afectado mucho que hubiese ganado él, habría aceptado cualquier desenlace», asegura Sofía. Parece que su profesión de siquiatra le dota de herramientas para competir: «No debes juzgar las decisiones que tomas solo por el resultado final, eso solo causa frustración». Más allá del dinero, Sofía valora también la experiencia de haber conocido a tantos famosos y mitos de la música como Ana Torroja o Pedro Guerra.

Dado el éxito que ha vivido en «Pasapalabra», la ganadora del bote no descarta participar en algún otro. Aunque es prudente: «Cada formato es un mundo y triunfar en uno no te garantiza nada en los demás, pero puede que en un tiempo me pique el gusanillo.» En su felicitación, el exconcursante Pablo Díaz dijo que ojalá coincidan en algún programa especial. Entre todas las curiosidades que ha estudiado en estos meses y que no ha podido lucir en el concurso ella se queda con los datos de geografía. «Soy una friki. Me encanta leer revistas de viajes e información sobre países. Es la forma más barata de viajar», remata de broma.

Además de un incalculable vocabulario el programa también le ha enseñado información sobre ella misma. «Hasta que no llegué al plató no me di cuenta de que no veo bien de lejos. Una amiga me ha tenido que dejar sus gafas este tiempo». Su familia está eufórica. «Mi hijo quiere que me tatúe la letra ‘H’». Pero después de haberle visto estudiar tanto, Sofía descarta que sus hijos sigan sus pasos y se presenten al concurso de Antena 3.