Mónica Naranjo: «Me encantaría presentar un programa sobre el duelo»

Después de convertirse en el referente de la ficción y la producción propia, Netflix este año ha dado un paso más allá, dando un importante espacio a la telerrealidad. «Amor con fianza» da una vuelta de tuerca a los formatos sobre parejas sentimentales que tanto éxito ha tenido en los últimos años. Una de las aportaciones sin precedentes será la figura del «eye tech», una herramienta diseñada para detectar mentiras a través de los movimientos inconscientes de nuestros ojos. A la vez, Mónica Naranjo se confirma como conductora experta de estos «realities».

¿Este programa responde a una moda?

No lo creo. A mí siempre me ha fascinado el mundo de la pareja, pero sin embargo las telenovelas o las comedias románticas nunca me han llamado la atención. Lo que he vivido en Amor con fianza es tanta autenticidad, con parejas vulnerables y sin experiencia televisiva que para mí ha sido un regalo.

¿El «eye tech» demuestra que es mejor no ser completamente sincero en una relación de pareja?

La comunicación es básica en una pareja si quieres que todo evolucione y la confianza es el pilar. La honestidad, la lealtad o la fidelidad son más ingredientes. Pero cuando eso se empieza a ver dañado es cuando empiezan a surgir toxicidades.

Esa es una de las palabras del momento.

Bueno, no creo que la conozcamos tanto. Cualquiera podemos meternos en una relación tóxica y no darnos cuenta. Hay muchos tipos de toxicidades, como el monstruo de los celos.

¿Cree que se ha tardado mucho en introducir en este tipo de formatos a una pareja gay?

Netflix siempre ha apostado por la diversidad y recordar que hoy hay muchos tipos de familias. Seguro que el resto de la televisión se irá sumando a esta transformación.

¿Hay ciertos patrones con los que se puedan distinguir las relaciones homosexuales?

Si pensamos que los hombres y las mujeres nos comportamos igual estaríamos equivocados. De hecho, creo que suele existir mayor afinidad entre dos mujeres o dos hombres que entre personas de diferente sexo. Una mujer siempre necesita exteriorizar y comunicar las cosas que le dañan, pero en cambio el hombre tiende a meterse en su cueva y resolver él solo sus conflictos. Ellos siempre intentan encontrar una solución a los problemas de su pareja, sin entender que lo que a veces queremos es solo descargar nuestra frustración y que nos escuchen. Y al mismo tiempo las mujeres no suelen comprender por qué los hombres se encierran en sí mismos. Nos cuesta entender que haya días que un hombre no quiera hablar. Por ello, una pareja heterosexual creo que empieza con cierta desventaja.

¿Crees que disfrutar con este tipo de formatos puede significar una falta de empatía?

Cada ser humano tiene una forma distinta de sentir. Igual el que se ríe con este programa también sufre por dentro, pero la risa es su forma de disimularlo o controlarlo. Lo de reír por no llorar no es una frase hecha. Mi padre, por ejemplo, parece una persona que ni siente ni padece, en cambio, es mucho más sensible que yo. Aunque también hay gente frívola por naturaleza.

Algo de lo que no tratan estos programas es del famoso duelo y sus cinco etapas. ¿Cree que algún día se le dedicará un formato?

Ojalá. Además, me encantaría presentarlo. Yo lo he vivido, me he separado dos veces y creo que el mayor trabajo que tenemos los humanos en la vida es trabajar el desapego, dejar ir. No es nada fácil y nunca sabes el tiempo que te va a llevar. Igual que hay gente que le puede llevar un año restablecer su vida sin tener esa pena, otras quedan ancladas en ese dolor durante casi una década. Sé que yo podría ayudar a la gente a afrontar ese momento.

¿Hay un método para superar algo así?

Creo que el primer paso es aceptar que tú también has tenido responsabilidad en ese fracaso. El segundo es romper patrones, el poder que le has dado, el espacio que no le has reservado o no le has hecho sentir importante, porque a un hombre le encanta. El siguiente paso es desaprender lo aprendido, porque somos animales de hábitos. Y solo cuando eres completamente honesto contigo es cuando la vida te va a empezar a sorprender.

¿En pareja se deja a veces la autoestima en un segundo plano?

Hace muchos años conocí a un matrimonio que llevaba 50 años casados y les pregunté por cuál era su secreto para llevar tanto tiempo juntos. Para ellos su punto clave había sido saber ceder.