Caso Marta del Castillo: «Hay que escuchar bien lo que dice el hermano de Carcaño» en la serie de Netflix

Televisión

El caso de Marta del Castillo supuso un antes y un después en la sociedad española. La desaparición de la joven sevillana de 17 años en la noche del 24 de enero de 2009 movilizó a un país, en plena crisis, en busca de la verdad y en apoyo de unos padres, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, que hicieron (y siguen haciendo) todo lo posible por conocer lo que ocurrió aquélla fatídica noche a pesar de que la justicia les haya dado la espalda. Decenas de versiones de los hechos, numerosas sentencias, dos condenados pero sobre todo... una mala instrucción del caso y muchas mentiras, muchas.

Antonio del Castillo espera que la serie sirva para remover conciencias y que alguien que sepa algo de lo que ocurrió con su hija decida revelarlo FOTO: Netflix

Desde el primer momento, la familia Del Castillo (y el fiscal) tenía claro que Miguel Carcaño no era capaz por sí mismo de matar a Marta y hacer desaparecer el cuerpo sin la colaboración de un tercero. Todas las miradas se centraban en su hermanastro, Francisco Javier Delgado, que ejercía un dominio físico y psicológico sobre el ex novio de Marta, pero nunca han logrado probarlo. Pero Antonio y Eva nunca han desesperado, han buscado por su cuenta, han colaborado con la Policía, se han entrevistado con Carcaño en la cárcel, pero no han logrado encontrar ninguna fisura en su férreo silencio.

Ahora, 12 años después, llega una nueva producción sobre el caso de la mano de Netflix, con la que la familia espera que se remuevan conciencias y alguien que ha estado escondido hasta ahora decida dar la cara y aportar alguna pista sobre el paradero de Marta.

La directora de “¿Dónde está Marta?», Paula Cons, ha querido “evitar el sensacionalismo y resultar pertinentes, no queríamos remover el caso para no aportar nada. Al mismo tiempo, sabíamos que no veníamos a hacer el trabajo de la policía. Nuestro objetivo nunca fue resolver las sombras del crimen sino aportar datos con todo el rigor posible y contar con respeto esta historia tan enturbiada con mentiras y contradicciones”.

La docuserie arranca con el testimonio de Eva Casanueva, que relata cómo fueron las primeras horas y los primeros días tras la desaparición de Marta del Castillo FOTO: Netflix

Marta del Castillo salió de casa el sábado 24 de enero para encontrarse con con su ex novio Miguel Carcaño y nunca regresó. 20 días después, la Policía encuentra pruebas que desencadenan una ola de detenciones. Cinco imputados, siete versiones distintas del asesino confeso, dos sentencias contradictorias, un acusado por encubrimiento y el cuerpo de la víctima sin aparecer. Doce años después el documental analiza uno de los casos más paradigmáticos e insólitos del país.

Mapa aéreo de Sevilla con el posible recorrido que pudo hacer Carcaño el día de la desaparición de Marta del Castillo FOTO: Netflix

En palabras de Cons, el resultado es “trepidante, muy comprometido con la investigación y que es una sorpresa continua. Para ello, cuenta con más de 20 entrevistas a cámara incluyendo familiares y amigos de Marta del Castillo, abogados y otros expertos y profesionales que vivieron el caso.

Testimonio de Francisco Javier Delgado

Llamativa es la participación de Francisco Javier Delgado, hermanastro de Carcaño y para muchos el responsable de lo ocurrido aquella noche a pesar de que no hay pruebas que sostengan esta hipótesis. De espaldas a cámara responde a las preguntas de los periodistas y niega su relación con los hechos. Pero a pesar de ello, Antonio del Castillo considera que su testimonio puede ser importante para la investigación.

Imagen del portal de la casa de la familia de Marta del Castillo FOTO: Netflix

«Hay que escuchar bien lo que dice Francisco Javier Delgado en la serie y luego que cada uno juzgue. Dice cosas que después deberá analizar la Policía», afirma a LA RAZÓN, Antonio del Castillo que ha quedado satisfecho con el resultado de la serie a pesar de que para nosotros “no está terminada”.

El padre de Marta explica que es la docuserie “más completa” de las que se han hecho hasta ahora aunque “falten cosas” porque “12 años de investigaciones y juicios dan para mucho”.

Lorena del Castillo, hermana de Marta, ha querido participar en la docuserie de Netflix FOTO: Netflix

Asimismo, Del Castillo añadió que para la elaboración de la serie hablaron con sus dos hijas, que ahora tienen 23 y 25 años y lamentó que, a pesar de contar con numerosos testimonios recogidos, “la Policía no haya querido salir para dar su opinión”.

Sobre las novedades que aporta el trabajo de Netflix sobre producciones anteriores, el padre de Marta del Castillo explica que “nos vamos a dar cuenta de las cosas que no se han hecho y de personas que si el caso hubiera ocurrido hoy hubieran actuado de otra manera”. “Ahora, la situación no tiene nada que ver. La Brigada de Homicidios de Sevilla está haciendo un buen trabajo. Cuando hay algo, me llaman, voy, me cuentan o me enseñan lo que hay. El jefe de la investigación no tiene nada que ver con lo que había anteriormente”, añade.

El análisis del posicionamiento de los teléfonos móviles puede dar un vuelco a la investigación en los próximos meses FOTO: Netflix

De momento, antes de su emisión, “¿Dónde está Marta?” ya ha conseguido un avance en el caso que podría ser determinante. Durante el proceso de investigación de la serie, el equipo de periodistas, entre los que figura Nacho Abad, muy implicado personalmente en el caso, descubrieron que había una posibilidad de tratar de determinar la posición de los implicados en la muerte de Marta a través de la señal de sus dispositivos móviles, muy importantes aquella noche. El avance de la tecnología podría permitir geolocalizar a todos con un margen de error de 7 metros. El caso está en el juzgado y los peritos esperan desde agosto una resolución al respecto.

Búsquedas a escondidas

Mientras tanto, la familia del Castillo continúa de forma silenciosa, alejada de los focos, de forma incansable tratando de encontrar alguna evidencia que les lleve hasta Marta. “Seguimos buscando lo más callado y desapercibido posible. Con gafas y gorra para que nadie nos identifique”. “Luis (Avial, técnico en georradar) y Nacho (Abad) han venido numerosas veces a buscar pistas. Una noche estuvimos los tres en una barca a las doce de la noche rastreando el río”.

Imagen con una de las versiones de lo ocurrido aquella noche FOTO: Netflix

Queda por ver qué ocurre en el juicio contra El Cuco por falso testimonio, que todavía no se ha celebrado. Sobre la posibilidad de que alguno de los implicados decidiera contar la verdad, es bastante escéptico: “Si no han hablado en 12 años, no lo van a hacer ahora. Ya veremos si alguien que sepa algo al ver la serie decide contarlo”.

La serie

“¿Donde está Marta?” está producida por Cuarzo y se divide entres capítulos que recorren a través del sumario del caso, las pruebas, los testimonios de familiares (incluido el de Lorena, una de las hermanas de Marta), amigos, abogados y periodistas lo que ocurrió aquél 24 de enero de 2009, fecha en la que Marta del Castillo salió de casa para encontrarse con Miguel Carcaño.

La directora decidió arrancar la producción con Eva Casanueva, madre de Marta, leyendo sus notas escritas sobre lo que ocurrió aquél día, para después intercalar testimonios del resto de la familia y amigos, que recuerdan las primeras horas, las llamadas, la visita de Antonio al piso de León XIII, la búsqueda desesperada por las calles de Sevilla y el sufrimiento de una madre, que no salía de la cama nada más que para ir al baño.

La segunda entrega, “Red de mentiras” repasa las distintas versiones de los hechos dadas por los implicados, sobre todo por Carcaño y las búsquedas en el Guadalquivir, el vertedero, la escombrera de Camas o en la finca de La Majaloba.

Tablero con un mapa de las calles de Sevilla, en el que los investigadores recrean la posición y los movimientos de cada uno de los implicados en el caso FOTO: Netflix

La repercusión del caso, las manifestaciones, la recogida de firmas para instaurar la cadena perpetua y las reuniones con el presidente del Gobierno y el líder de la oposición en Madrid... “Marta somos todos” ya era un lema en todo el país y así queda reflejado en la docuserie.

La tercera parte esta dedicada a los dos juicios: el del Cuco (menor) y el de los adultos Miguel Carcaño, Francisco Javier Delgado, María García Mendaro y Samuel Benítez. Dos juicios que acabaron con la condena del Cuco y Carcaño pero que incurrieron en numerosas contradicciones. Y la última versión de los hechos, la de 2013, en la que el ex novio de Marta señalaba a su hermano como autor material de los hechos tras una discusión por la hipoteca del piso de León XIII. Marta abría salido a defender a Carcaño y Francisco Javier la habría matado de un golpe en la cabeza.

A diferencia de otras docuseries de este tipo, el final queda abierto pero ha servido para lograr abrir una vía que puede ser clave en esta ya interminable historia. La línea de investigación sobre el posicionamiento de los móviles puede ser clave para cerrar una herida que lleva abierta demasiado tiempo y para dar descanso a una familia que no ha parado de luchar para poder reencontrarse con su hija.