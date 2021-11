¿Quién es Lu Decker, la cantante que ha promocionado Ed Sheeran en “El hormiguero”?

Gran momento el vivido este jueves en “El Hormiguero 3.0″ que recibía la visita del cantante Ed Sheeran. El artista se mostró enseguida muy cercano y se ganó el aplauso y el cariño del público y de las redes sociales desde el primer momento. EL británico contestó a todas las preguntas de Pablo Motos e incluso habló de su alcoholismo. Para terminar de volver locos a los seguidores del programa, aprovechó una prueba de Trancas y Barrancas para darle una oportunidad única a una compositora y cantante.

Que Ed Sheeran parece majo, lo sabíamos. Pero es que su aparición en “El Hormiguero 3.0″ ha acabado de confirmar las sospechas. El artista británico fue a divertirse al programa de Pablo Motos en Antena 3, pero también a presentar su nuevo trabajo, “Equals”. Entre las cuestiones planteadas por la entrevista surgió la de su amistad con Elton John y su reciente cumpleaños. “¿Qué le regalas a una persona que tiene de todo?”, preguntó Motos a Sheeran, que tiene prevista una colaboración con él. “Elton tiene un sentido de humor bastante macabro y tiene dinero para comprarse lo que quiera. Quería regalarle algo que fuera realmente original. Tengo un amigo cantero, le encargué un pene de mármol gigante y se lo envié”, dijo sin pensarlo causando las risas entre el público.

Pero no se quedó ahí, si no que se lo mandó dedicado según explicó: “Había tallado ‘Felicidades, cab***’ y se lo mandé. Pero no tuve respuesta y me preocupé pensando que me había pasado, que le había sentado mal... De pronto me llamó y me dijo que le encantaba”. El siguiente tema fue más personal y se refiere a la etapa en la que abusaba del consumo de alcohol. “Cuando fui padre tuve que dejar de beber para estar espabilado por la noche porque la niña se levantaba, además empecé a beber más agua, me sentía mejor, la gente me decía que estaba muy bien... Fue un proceso”, explicó a motos tras confesar que se tomaba “dos botellas de vino al día”.

La oportunidad de Lu

Una de las pruebas que presentan Trancas y Barrancas tienen que ver con el ojo de productor de los invitados. En este caso, Sheeran tenía que averiguar de un solo vistazo si la gente que se presentaba ante él era o no cantante. Durante el concurso acertó todas las propuestas y en la última actuación, que interpretó el tema ‘Someone you loved’, se levantó y decidió que compartiría con los espectadores que creía que la chica tenía sus propias canciones. Y acertó.

La joven se llama Lu Decker, y es una cantante y compositora residente en Santander, que el mismísimo Tony Aguilar ha calificado en su espacio web como “una artista completa: compositora, toca el piano y la guitarra. Con tan solo 16 años viene conquistando las redes con su voz y su carisma desde hace poco más de un año, cuando en pleno confinamiento comenzó a subir covers, mashups, reacciones y extractos de temas propios a TikTok. La respuesta fue inmediata: en pocos meses pasó de ser una desconocida a ser parte de la élite de las más populares de las redes sociales, ganando adeptos, fieles seguidores y admiradores que han sido testigos del nacimiento de una estrella”.

Sus cuentas dicen que tiene 17 millones de seguidores en Tik Tok y caba de promocionar su primer sencillo en solitario, «Bonito Desastre».