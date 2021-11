Pepón Nieto sobre Ayuso: Del “un pulpo en un garaje” a “un “fenómeno matemático”

La entrevista tuvo momentos muy divertidos como en el que recuerda su papel en la exitosa serie de televisión de Los Hombres de Paco, donde cuenta anécdotas como las de los uniformes que pocas veces llevaban en la serie, o cuando comenzaba su andadura en la televisión con “Farmacia de Guardia”

La polémica vino cuando se le preguntó por temas relacionados con la política. A raíz de su afirmación “Me encantaría que tuviéramos una presidenta mujer. Soy feminista, creo en la igualdad total”, Nuria Roca le pregunta directamente que le parece Isabel Diaz Ayuso, al llevar siempre en su discurso la defensa de la hostelería y perteneciendo la familia de Pepón al gremio, este contesta “Es un fenómeno matemático, es alucinante. Me sorprendió mucho, porque parecía un pulpo en un garaje” y explicó “Parecía que el PP tenía muy claro que no iba a ganar la comunidad y al final todo les encajó”.

Continuó diciendo “Al principio, Ayuso decía barbaridades, como que el atasco en Madrid era maravilloso, lo de las pizzas de los niños...”. “Decía cosas muy peculiares, y era una persona que me daba la sensación incluso de que estaba mal medicada. Hacía cosas muy raras. Que no pasa nada, yo también he estado mal medicado, pero no he presidido la Comunidad de Madrid”, comentó entre risas y añadió, “La gente está encantada con ella. Es una tía que gusta muchísimo. Tiene mucha personalidad, hace la política de una forma distinta”.

Por como se encaminaba la conversación Nuria comentó que ella podía ser una de las mujeres candidatas a la presidencia del gobierno a lo que este contestó “Dios no lo quiera, pero sí, claro”, aseguró entre risas.

“A mí no me gusta su discurso”, confesó ya más serio. “Estamos en democracia, e imagino que a mucha gente le gusta y por eso la vota y está ahí: ha arrasado en las últimas elecciones de la Comunidad de Madrid y eso es innegable, pero a mí no me gusta su discurso”.