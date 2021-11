¿Recuerdas cómo terminaron las 10 series que marcaron tu infancia?

“En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco en una humilde morada”... “La maldad y el terror, Koji puede controlar, Y con él, su robot, Mazingeeeer”... “Jacky, Jacky, vagabundo y feliz está, que se va por el mundo”... “Oliver, Benji, los magos del balón, Benji, Óliver...”. Si tienes alrededor de los 50 años o eres un aficionado a las series antiguas que han sido repetidas en numerosas ocasiones en plataformas digitales o canales temáticos en abierto, seguro que al leer las primeras líneas no has podido evitar tararear las bandas sonoras de series que han marcado a más de una generación, que han llorado con las aventuras de Marco, se han emocionado con las luchas a muerte de Mazinger Z o se han hartado de ver cómo Óliver y Benji tardaban casi un capítulo entero en llegar de una portería a otra en “Campeones”. Después llegaron muchas más, como “El bosque de Tallac”, “Dragones y Mazmorras”, “Bola de dragón Z”, “David el Gnomo”... pero ¿recuerdas cómo acabaron?

Heidi, Pedro, Clara y el abuelo con los Alpes de fondo FOTO: Archivo Archivo

“Heidi” (1974)

Heidi era una niña de 5 años huérfana pero risueña, alegre y muy inquieta. Si tía no puede cuidar de ella por motivos de trabajo y decide trasladarla a las montañas a casa del huraño abuelo al que no le queda más remedio que aceptar a pesar de que gustan los niños. Poco a poco, Adelaida (nombre verdadero de Heidi) va cambiando el carácter del “viejo de los Alpes” con su ternura. Sus aventuras con Pedro, un pastor que recorre las montañas con sus cabras. Todo cambia cuando su tía regresa y se la lleva con ella a Frankfurt para que haga compañía a Clara, una niña minusválida, a cambio de recibir una educación estricta por parte de la Señorita Rottenmayer.

A pesar de tener un inicio complicado las niñas se convertirán en amigas inseparables. Cuando Clara se da cuenta de que Heidi está muy triste por vivir en la ciudad y que lo que ella desea verdaderamente es regresar a las montañas con su abuelito, la niña permite que se vaya... Y la serie acaba tras 52 capítulos con el feliz reencuentro con el abuelo de los Alpes y con sus amigos.

“Marco”(1976)

Marco era un hijo de una familia humilde de Génova (Italia), que apenas tenía dinero para poder comer. Su madre, Anna Rossi, decide hacer las “américas” en Argentina para trabajar como empleada doméstica y enviar dinero a su familia vivía al pie de las montañas. Esta situación pudo extrañar en esos años, pero es que Marco era una versión de la novela “Corazón”, que Edmundo de Medicis publicó en 1886, época en la que Italia vivía una situación económica complicada que obligó a que muchos se marcharan a Suramérica en busca de un futuro mejor.

Marco viajó de los Apeninos a los Andes en busca de su madre FOTO: Archivo Archivo

Y tras dos años sin noticias de ella, Marco decidió dejar el país para tratar de encontrar a su madre. Eso sí, con su inseparable mono Amedio, algo también extraño en los 70. A lo largo de 52 capítulos, se traslada a Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán... Anna viajaba más que el baúl de la Piquer, pero la determinación de Marco le lleva hasta la Cordillera de los Andes, donde logra por fin reunirse con su madre, que está gravemente enferma. Al ver a su hijo todo cambia, decide vivir por él y acepta pasar por quirófano para regresar a Italia y continuar su vida juntos. “¡Eres tú, heroico niño, quien ha salvado a tu madre!”, le dice el médico a Marco en el último capítulo del primer “culebrón” -animado, eso sí-, de la televisión.

Mazinger Z (1972)

La primera vez que escuchamos el ‘¡Puños... fuera!’ de Mazinger en Televisión Española fue el 4 de marzo de 1978. Esta serie de dibujos animados marcó a toda una generación a pesar de que no se pudo ver completa. Sus creadores idearon 57 episodios pero debido al éxito la ampliaron a 92. Televisión Española compró 34 episodios pero sólo emitió 26. En 1995 Telecinco decidió recuperarla y emitió completas las aventuras de Koji Kabuti, piloto de Mazinger, un robot con rayos láser en los ojos, que volaba a pesar de su tonelaje y que lanzaba sus puños para luchar contra el barón Ashler o el doctor Infierno. La cuota femenina de la serie era Afrodita A, cuyos pechos eran misiles y que los niños popularizaron una frase que nunca se pronunció en la serie: “¡Pechos fuera!”.

Entonces, ¿cómo acaba la serie? El episodio 92, “Duelo a muerte”, comienza con la celebración de la victoria de Koji y sus amigos sobre las fuerzas del Doctor Infierno en su isla. Pero mientras están distraídos el Duque Gorgón, lanza un ataque de Bestias peleadoras para invadir la Tierra. Mazinger se ve superado por el ataque pero el padre de Koji Kabuto decide salir en su ayuda y le da a Tetsuya Tsurugi el nuevo modelo de Mazinger. Esto permitirá el rescate de Koji, que tras la victoria decide entregar el testigo a Tetsuya y abandona Japón para trasladarse a Estados Unidos.

Como curiosidad, la única escultura que existe de Mazinger Z está en una urbanización de Cabra del Camp (Tarragona). Construida en 1979 y con casi 10 metros de altura, tiene una puerta en una de las piernas para acceder al mirador que tiene en la cabeza. La obra fue restaurada en 2016 por la Asociación de Amigos de Mazinger Z.

El Bosque de Tallac (1978)

En la misma línea lacrimógena de Marco llegó en 1978 “El Bosque de Tallac”, donde dos oseznos, Jackie y Nuca ven cómo su madre muere a manos de un desalmado cazador. Una serie impensable en nuestros días y que marcó a muchos. Después de quedar huérfanos, los dos hermanos (uno blanco y otro negro) vagan sin rumbo por el bosque, asustado, sin nadie que les proteja, hasta que se topan con Senda, un niño indio, y su amiga Olga. Todo marcha bien, hasta que se cruzan con Bonamy, un cazador sin escrúpulos que los secuestra y los vende para un espectáculo de lucha con perros.

Por el camino logran escapar pero el regreso no será fácil y tendrán que enfrentarse a numerosos peligros. En el capítulo 26 Jackie y Nuca ya están preparados para abandonar a los humanos y volver a su hábitat natural y después de lograr asustar a un grupo de cazadores se despiden de sus amigos y se adentran en el bosque para continuar con su vida.

Sport Billy (1979)

Mucha gente habrá oído la frase “parece la mochila de Sport Billy” sin saber bien a qué se refiere. Pues bien, Sport Billy fue un personaje de dibujos animados adoptado por la FIFA como símbolo de juego limpio en la Copa del Mundo. La serie de 26 capítulos se emitió también en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Gibraltar, Italia, Yugoslavia, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Grecia, Chipre, España, Turquía, Argentina, Colombia, México o Portugal.

Billy era un habitante del planeta Olympus, planeta hermano de la Tierra pero al otro lado del sol, y se dedicaba a viajar por el universo defendiendo el juego limpio y el trabajo en equipo. Además, hacía frente a la reina Vanda y a su enano Snipe, que trataban de sabotear cualquier competición deportiva. Y ahí es donde aparecía la mochila de Sport Billy una versión retro del bolsillo de Doraemon, de la que salía cualquier tipo de objeto de cualquier tamaño (le cabían hasta coches) para poder luchar contra los planes de la malvada Vanda.

Billy tenia dos amigos de aventuras: Lilly y el perro Willy. Con ellos viajaba en el tiempo para acabar con los planes de Vanda de acabar con algún deporte.

Naranjito (1982)

El mayor acontecimiento de la historia del fútbol en España llegó acompañado de su propia serie. El Mundial de 1982 supuso un hito para nuestro país, a pesar de que la participación de la Selección fuera un fiasco. “Fútbol en Acción” tenía 26 capítulos y estaba protagonizado por la mascota del campeonato: Naranjito. Junto a su amigo Citronio y su novia Clementina vivían numerosas aventuras, siempre obstaculizadas por el malvado Zruspa y sus fieles Cocos. Con el asesoramiento de Alfredo Di Stefano, repasa en el último capítulo las distintas finales mundialistas y la participación de España en las mismas, con imágenes históricas y la narración del maestro Matías Prats padre.

Oliver y Benji (1983)

Los creadores de “Campeones” lograron enganchar a millones de espectadores con las interminables carreras de Óliver y Benji (sin olvidarlos de Mark), que tardaban medio capítulo en cruzar de un campo al otro, con repeticiones de las jugadas en lo que hoy se conoce como “slow motion”. A lo largo de 52 capítulos, Óliver Atom, Mark Lenders y Benji Price comienzan a jugar al fútbol, van evolucionando y creciendo como jugadores, hasta que logran triunfar en Europa (algo inaudito para un jugador japonés en esos años).

Uno de los mitos más extendidos de la serie es que todo había sido un sueño, algo que sólo ocurrió en la mente de muchos... Y en “Los Serrano”. Según esta versión del final de la serie Óliver se despertaba sin piernas en la cama de un hospital, dejando caer que todo se trataba de un sueño porque el protagonista había sufrido un accidente de niño que le había provocado la amputación de las extremidades inferiores.

Montaje en el que Oliver aparecería con las piernas amputadas. En realidad, pasó por el hospital para tratarse una lesión en el hombro que ponía en peligro su participación en el mundial. FOTO: Youtube

Este final cruel tiene origen en América Latina, donde aprovecharon las imágenes de Oliver en el hospital por una lesión de hombro antes del Mundial para editarlas y que apareciera con las dos piernas amputadas y vendadas. Pero nada más lejos de la realidad. La serie termina con el regreso de Óliver, Mark y Benji para disputar el mundial con la selección de Japón, nada más y nada menos que contra el Brasil de Roberto Sedinho. El mentor de Oliver pasa a ser su mayor rival. El pitido inicial del partido marcaba el final de la serie. El único sueño es el que cumplen los tres jugadores, que han logrado convertirse en estrellas y disputarán un mundial, el sueño de cualquier joven cuando comienza su carrera como futbolista.

David el Gnomo (1986)

Otra de las producciones lacrimógenas y que a pesar de tener sólo 26 capítulos todavía es recordada es la de “David el Gnomo”. Y no sólo por su pegadiza sintonía (Esa que decía lo de “soy siete veces mas fuerte que tú y veloz y siempre estoy de buen humor...”) sino por los valores que representaba y que debería ser una de las series de cabecera de Greta Thunberg. David era un gnomo que transmitía valores como la ecología, la amistad o la justicia, que como colofón dejaba una escena que tiene que estar en cualquier clasificación de capítulos lacrimógenos de series infantiles porque, tras cumplir los 400 años, David decide despedir se de su zorro Swift y se dirige junto a Lisa a un monte idílico para fundirse con un árbol y descansar eternamente: “Adiós mi querido David, mi amor, mi compañía”. “Adiós, mi querida Lisa, gracias por el amor que me has dado”.

Dragones y mazmorras se estrenó en España en 1985 FOTO: Archivo

Dragones y mazmorras (1985)

Otra de las series infantiles que no dejaron escapar los chicos de Parchís fue “Dragones y mazmorras”, una serie creada para promocionar Dungeons & Dragons, el pionero de los juegos de rol. La serie, protagonizada por Hank, Eric, Sheila, Presto, Diana y Bobby, seis adolescentes que aterrizaban en un mundo épico donde un hechicero llamado Amo del Calabozo les entregaba cada uno un arma relacionada con un juego de rol: El garrote al bárbaro; el escudo al caballero; el arco al arquero; el palo bo a la acróbata, la capa de invisibilidad a la ladrona y el sombrero al mago.

A partir de ese momento, los seis chavales -acompañados de su inseparable unicornio- vivirán numerosas aventuras para cumplir las misiones encargadas por el Amo del Calabozo, y en la mayoría de las ocasiones acababan enfrentándose a otro hechicero, el malvado Venger, que no quería otra cosa que arrebatarles las armas para poder gobernar su mundo. Y si ellos estaban acompañados por un unicornio, también tenían que hacer frente a Tiamat, una dragona de varias cabezas madre de todos los dragones malvado.

La serie fue estrenada por la CBS en 1983 y, a pesar de que en 1985 estuvo a punto de ser cancelada por sus contenidos violentos, emitió tres temporadas hasta 1986. El último episodio emitido -que no el último planificado-, el 27, también estuvo rodeado de polémica. En “Los vientos de la oscuridad”, los seis jóvenes hacen frente a una entidad oscura que absorbía la energía de sus presas. Para hacerle frente, establecen una alianza con una anciana hechicera y logran rescatar a las víctimas del ser oscuro. Al final del capítulo, el Amo del Calabozo le dice a los seis héroes que había encontrado la manera de devolverles al mundo real, con lo que las aventuras tocaban a su fin.

Pero el creador de la serie Michael Reaves había planeado un capítulo 28 para cerrar todas las tramas que nunca se llegó a emitir pero sí hizo un audiodrama con las voces los actores de la serie y que fue incluido en en algunas ediciones recopilatorias de la serie comercializadas en DVD y Blu-Ray.

Bola de dragón Z FOTO: Archivo

Bola de dragón (1986)

Bola de Dragón es el inicio de una saga de culto creada por Akira Toriyama y dirigida a un público adolescente. El protagonista es Son Goku, un joven con una fuerza prodigiosa que llegó a la Tierra en una cápsula. El anciano que lo encontró, lo cuidó como a un nieto hasta los ocho años. Antes de morir, le entregó una de las esferas de dragón, entorno a las cuales girará la trama de toda la serie. Así, Goku entra en la Kame House para convertirse en un campeón de artes marciales. Las aventuras comienzan cuando Bulma, le recluta para que la proteja durante la búsqueda de las esferas restantes.

En el capítulo 153, Son Goku tiene que reparar la fisura de un horno con la ayuda de la guardiana del Horno de las Ocho Divisiones para acabar con el fuego en el monte Fry-pan. Y como en cualquier culebrón venezolano, el capítulo acaba con la boda de Son Goku y Chi-Chi.

Después llegaría “Bola de dragon Z” y las numerosas secuelas y películas que harían de la producción de Toriyama una serie de culto.

“Bola de dragón” fue vetada el pasado mes de marzo en la Comunidad Valenciana porque, según explicó Alfred Costa, director general de la radiotelevisión valenciana, se trata de un contenido que incumple con la legislación de género. La serie fue de vital importancia porque al ser doblada al valenciano sirvió para que muchas generaciones aprendieran el idioma en la comunidad. De hecho, la repercusión fue tal que hace 15 años se creó el club de fans “Bola del drac en valencià”, de que forman parte más de 10.000 personas.