Así será el rencuentro de los protagonistas de «Harry Potter» por su 20 aniversario

Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson se unen por primera vez al cineasta Chris Columbus y a otros miembros del reparto de las ocho películas de Harry Potter en su viaje de regreso a Hogwarts para celebrar el aniversario de la primera película de la franquicia, Harry Potter y la piedra filosofal, que se estrenó hace 20 años. El especial retrospectivo HARRY POTTER: REGRESO A HOGWARTS contará una historia encantadora de cómo se hizo a través de nuevas entrevistas en profundidad y conversaciones del elenco, invitando a los fanáticos a un viaje mágico en primera persona a través de una de las franquicias cinematográficas más queridas de todas. tiempo. La muy esperada retrospectiva será un evento culminante de la temporada navideña, que caerá cuando el reloj marque la medianoche del día de Año Nuevo, el 1 de enero, en HBO Max. El especial también debutará en TBS y Cartoon Network en la primavera de 2022 antes del debut teatral de Warner Bros. Pictures de Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore y se lanzará a nivel mundial con más detalles por venir.

Otros antiguos alumnos de la franquicia cinematográfica se unirán al memorable homenaje, incluidos Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew. Lewis, Evanna Lynch e Ian Hart, entre otros. Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts honrará la magia detrás de la realización de las películas y la hermosa familia creada en Warner Bros. Studios London hace dos décadas. También celebrará el legado incomparable de la franquicia de películas de Harry Potter y su impacto indeleble en los corazones, las mentes y la imaginación de las familias y los fanáticos de todo el mundo.

“Ha sido un viaje increíble desde el debut de la película Harry Potter y la piedra filosofal, y ser testigo de cómo ha evolucionado hacia este extraordinario universo interconectado ha sido mágico, por decir lo menos”, dijo Tom Ascheim, presidente de Warner Bros. Global Infantil, Joven y Clásicos. “Esta retrospectiva es un tributo a todas las personas cuyas vidas fueron tocadas por este fenómeno cultural, desde el talentoso elenco y equipo que vertieron su corazón y alma en esta extraordinaria franquicia cinematográfica hasta los apasionados fanáticos que continúan manteniendo vivo el espíritu del Mundo Mágico 20 años después. . "

Cartel del rencuentro FOTO: HBO MAX

“Hay magia en el aire aquí con este elenco increíble, ya que todos regresan a casa a los sets originales de Hogwarts, donde comenzaron hace 20 años. La emoción es palpable mientras se preparan para llevar a sus fans a un viaje muy especial y personal, a través de la realización de estas increíbles películas “, dijo el productor ejecutivo Casey Patterson.

Producida por Warner Bros. Unscripted Television en asociación con Warner Horizon en el icónico Warner Bros. Studio Tour London — The Making of Harry Potter, Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts es una producción ejecutiva de Casey Patterson de Casey Patterson Entertainment (A West Wing Special to Benefit When We All Vote) y Pulse Films (Beastie Boys Story).

Los fanáticos pueden comenzar su celebración del Mundo Mágico y prepararse para la retrospectiva consultando el contenido del centro del 20 aniversario en WizardingWorld.com. Un primer vistazo exclusivo al especial debutará durante el estreno de Harry Potter: Torneo de casas de Hogwarts el 28 de noviembre (8:00 p.m. ET / PT) en TBS y Cartoon Network. La competencia de cuestionarios estilo corchete, organizada por Helen Mirren, contará con fanáticos que compiten para llevarse a casa el trofeo del campeonato del Torneo de Casas y contará con cameos mágicos de los ex alumnos de la película de Harry Potter Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson y Luke Youngblood, como así como los superfans Pete Davidson y Jay Leno. El épico evento de competencia de cuatro partes también comenzará a transmitirse en HBO Max el 1 de enero.