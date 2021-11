Harry Potter cumple 20 años: 5 curiosidades de “La piedra filosofal”

Cultura

Un día como hoy del año 2001 se consolidaba un fenómeno mundial: aterrizaba en los cines “Harry Potter y la piedra filosofal”, la primera entrega de una saga cinematográfica cuyo éxito no disminuye. Si bien el primer libro de J. K. Rowling se publicó en 1997, fueron las adaptaciones las que ofrecieron a esta historia de magia y hechicería de un reconocimiento general. Marcó a toda una generación, y aún hoy sus películas continúan recibiendo miles de visitas, tanto en televisión como en las plataformas de “streaming” (la saga completa está disponible en HBO Max). Hoy Harry Potter cumple 20 años desde que se celebró su premier en Reino Unido -a las salas españolas llegó el 30 de noviembre-, y, para celebrar el aniversario, cines de todo el mundo han preparado el reestreno de “Harry Potter y la piedra filosofal” para el próximo viernes 12. Y, para conocer un poco más de este universo cinematográfico, si es que ya los más fieles seguidores no lo saben ya todo, enumeramos algunas curiosidades que rodearon a la creación del primer filme.

¿Harry Potter sin Daniel Radcliffe?

Daniel Radcliffe en "Harry Potter y la piedra filosofal" FOTO: La Razón

No se podría imaginar esta saga sin Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint en la piel de Potter, Ron y Hermione, respectivamente. O sí, pues el actor que da vida al protagonista no fue el primer candidato. La primera opción fue Joel Osment, conocido por su papel en “El sexto sentido”. No obstante, el casting de la cinta decidió finalmente no contar con él, por un lado, porque no era británico, y por otro, porque preferían un rostro desconocido. Y ahí llegó Radcliffe. A diferencia de Grint, quien desde el principio tuvo claro que quería el papel de Ron Waesley, firmeza que llevó a convencer al equipo de la cinta.

¡El correo!

Hedwing, la lechuza de Harry Potter FOTO: warner

Si algo de fabuloso tienen estas películas, son sus variadas criaturas mágicas, cada una con su misión en la historia y con un enrevesado pero atractivo carácter. Sin duda, unas de las más queridas por personajes y seguidores son las lechuzas, y si bien a las cintas de Harry Potter no le faltan efectos especiales, estas sí fueron reales. Chris Columbus, director de “La piedra filosofal”, reveló que el 80% de las lechuzas que aparecieron en esta cinta eran de verdad. “Obviamente no llenamos una habitación con lechuzas, pero hicimos varias tomas con algunas reales que entregaban correos. Añadimos otras por ordenador para llenar la escena, porque juntar a más supondría que se chocarían entre ellas”, dijo el cineasta.

Un personaje eliminado

Peeves, fantasma de Hogwarts que fue eliminado de la saga FOTO: archivo

En el libro de “La piedra filosofal”, J. K. Rowling creó a Peeves, uno de los fantasmas que rondan las salas de Hogwarts y, por cierto, el que era el preferido de Columbus. Hacía bromas excesivas, casi todas para hacer rabiar a los estudiantes. No obstante, el director en una entrevista confesó que “necesitamos cortar algo porque la película iba a durar tres horas”. Y el elegido fue Peeves, quien fue borrado de las cintas. “Iba a ser un personaje hecho con CGI -imágenes realizadas a través del ordenador- y eso nos salvó de gastar una considerable cantidad de dinero, pero también fue una gran pena. El material existe, así que hay potencial para que algún día podamos mostrarlo montado si la gente está realmente interesada”.

Snape, sin lugar a dudas

Alan Rickman da vida al profesor Severus Snape en la saga "Harry Potter" FOTO: IMDB

Desde la primera película, Rowling estuvo presente en los rodajes y en la adaptación de la trama. Tal fue así que se encargó de escoger en persona a los actores que interpretarían a algunos de sus personajes. Uno de ellos fue uno de los papeles más carismáticos y especiales de la saga: el profesor Severus Snape. Alan Rickman, quien le dio vida a lo largo de las ocho películas, no era muy conocido en aquella época, pero la escritora no dudó a la hora de escogerle. De hecho, tal era su convicción que, aunque algunos libros aún no se habían publicado, le dio al actor instrucciones sobre las intenciones de su personaje hacia Potter, cosa que Rickman mantuvo en silencio hasta el final.

Hagrid... ¿más grande aún?

Hagrid en "Harry Potter y la piedra filosofal" FOTO: archivo

Otro de los grandes personajes de la saga es Rubeus Hagrid (Robbie Coltrane), el bonachón y guardián de Hogwarts. Le caracterizan su altura y su profunda barba, pero algo había que no convencía a Columbus. El director llegó a reconocer que le hubiese gustado hacer a este personaje aún más gigante. “Siempre pensé que debería ser mas grande”, decía. No obstante, lo que lo impidió fue el presupuesto: “Creedlo o no, no teníamos recursos o dinero para crear una versión CGI de Hagrid en las primeras películas, así que teníamos a un jugador de ‘rugby’ gigante dentro de su traje”.