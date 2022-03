Marc Márquez a Motos: “lo deportivo pasó a un segundo lugar porque no sabía si iba a poder hacer vida normal”

El ocho veces campeón del mundo de motociclismo Marc Márquez acudió a “El hormiguero” de Antena 3 para hablar con Pablo Motos de cómo afronta el próximo Mundial de Moto GP, que comenzará este fin de semana con la celebración del Gran Premio de Qatar en el circuito Internacional de Losail. Es la primera vez que el deportista acude al programa antes y no ya como campeón y así quiso reconocerlo. “Siempre venía cuando ganaba y ahora que he pasado por un mal momento también quería venir. La gente no es solo felicidad y sonrisas, también hay momentos duros. Y a mí me ha tocado vivir el momento álgido de un deportista que son las victorias y el momento más duro que son las lesiones”.

El piloto catalán se convertía en platino, por lo que contó con su video conmemorativo con el que echó un buen momento, antes de entrar en la conversación. “Los meses más duros son los de pretemporada, ya que es cuando más se trabaja. Luego, una vez empieza la temporada, normalmente pasas una semana y media en casa y cuatro o cinco días fuera, que son los días de Gran Premio”, relataba Marc Márquez los tiempos que, de hecho en dos días ya viajará a Qatar. “Llegaré el miércoles porque el jueves tenemos todas las fotos de presentación con el equipo y con el resto de pilotos. Ahí tienes que impresionar porque están los rivales al lado y todos vamos con nuestros diseños nuevos. Hay que estar serio y apretar la mandíbula”, bromeaba Marc.

Tres operaciones y vista doble

Pablo quiso hacer repaso de esa calvario que le ha tocado pasar en los dos últimos años con dos operaciones y una grave problema en la vista. “Lo más duro es que un deportista llegue al punto de que lo deportivo quede en un segundo plano porque tema si se va a recuperar bien y va a poder hacer vida normal”, apuntó al abordar el tema de sus lesiones.

.@marcmarquez93 - “He vivido los momentos álgidos de un deportista y los momentos más duros como las lesiones” #MárquezEH pic.twitter.com/ygVjFBWgl5 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 28, 2022

Todo comenzó en 2018, cuando en diciembre se opera del hombro izquierdo y el mismo mes del año siguiente “me opero del hombro derecho. Después me rompo el húmero del brazo derecho abriendo una ventana y me opero. Luego se infecta y me opero por tercera vez del brazo derecho. Al final, empiezo tarde la temporada, saltándome dos carreras, con infiltraciones, y cuando ya por fin gano dos carreras seguidas, me caigo en un entreno, me doy un golpe en la cabeza y empiezo a ver doble”, comentó Marc sin perder la sonrisa: “Iba con el brazo en cabestrillo, pero a la PlayStation podía jugar. Después tuve visión doble y ya nada, sólo podía escuchar la radio”.

Antes de irse el piloto dejo clara su ambición. “La expectativa del año es ganar, la de final de año es ganar algún título. Llegar ahora a Qatar y ganar sería como que me tocase la lotería, pero hay 21 carreras”. “Una vez recuperado soy el mismo, el ADN es el mismo y la mentalidad es la misma”.