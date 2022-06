“Los Serrano” podrían volver a juntarse 20 años después

A las redes sociales no se les escapa una. Hay miles de fans de series y películas que están atentos a cualquier cosa que dicen o hacen los actores de sus series favoritas. Y uno de los observados es Fran Perea, el cantante reconvertido a actor y viceversa que en su último post de Instagram ha dejado caer una bomba para los amantes de las conspiracones sobre series que acaban en revivals o capítulos especiales.

Las fechas no perdonan y el próximo 17 de julio se cumplen 20 años desde que se emitió en España el último capítulo de la serie “Los Serrano”. La comedia producida por Globomedia constaba de 8 temporadas y un total de 147 episodios y se emitió originariamente en Telecinco (ahora se puede encontrar en otras como Amazon Prime). Producida por Daniel Écija, Pablo Olivares y Álex Pina, entre otros, consiguió alcanzar una cuota de pantalla del 28,9% (5.048.000 espectadores) y su primer capítulo fue el 22 de abril de 2003. Entre sus protagonistas Antonio Resines, Belén Rueda, Jesús Bonilla, Verónica Sánchez, Natalia Sánchez, Víctor Elías, Antonio Molero y Fran Perea, entre muchos otros.

Esta semana Perea ha publicado en su perfil de Instagram un vídeo con un chat llamado “Family Serrano”. Podría ser solo una imagen recurso si no fuera por el texto que acompañaba la pieza: “Después de 20 años seguimos sin saber sumar, pero sí que contamos con familia y amigos que se unen al viaje. Te vienes?”. Aquellos más intrigados con el texto enseguida dieron a reproducir el post, que ya tiene casi 20.000 likes.

En la reproducción se oye a Perea en un audio compartido en el grupo de WhatsApp de la serie en el que explica que “he creado este chat porque me acabo de dar cuenta de que hacemos 20 años y me he acordado de vosotros y tengo una propuesta que haceros...”. En seguida salen contestaciones creadas del resto de la familia Serrano:

-“Guille Brother: Cuenta conmigo”

- “Lucía: Sí a todo”

-”Eva: Familia cuanto tiempo!!!”Claro que sí, sea lo que sea es un SÍ!!!!! "

-”Diego (papá) Claro que sí hijo, saco la escobilla y celebramos”

- “Teté Me apunto Qué ilusión”

-”Currito (Curro) 20 años, que ilusión, claro que sí”

Desde ese momento los fans han empezado a elucubrar qué puede significar este post. “Se vienen cositas”, Muero” y “Dime que es verdad” han sido algunas de las expresiones de los seguidores de la mítica serie.