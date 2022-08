El decálogo de Antonio Resines: “Mantente simple, sencillo y modesto. Como yo”

No intente buscar a Antonio Resines en redes sociales habituales. Instagram y Twitter posee varias, pero el actor ya ha confesado que no son suyas y que tampoco entiende que alguien cree cuentas con su nombre. Donde realmente el actor de Torrelavega de 67 años se encuentra cómodo es en Linkedin, como confiesa en una reciente entrevista con “El Mundo” porque es una red social profesional. En ella da rienda suelta no solo a su bagaje como actor, productor y escritor, si no que ofrece a sus seguidores consejos reflexivos que son un reflejo de su arrolladora personalidad.

Ha sido un año intenso para el actor, ya que casi a punto de estrenar su nueva serie para Movistar+ junto a Miguel Rellán, “Sentimos las molestias”, que ya ha renovado por una segunda temporada, y mientras rodaba una película con Santiago Segura que no fructificó (rodó solo dos días) tuvo que ser ingresado por covid.

Resines estuvo en la UCI y estuvo ingresado 48 días pasando por un coma que cuenta como si de una película se tratase con sueños extraños y delirios. Aquejado de secuelas del virus como caída del pelo, tos persistente, pérdida de memoria y fatiga, entre muchos otros, el actor volvió poco a poco a su actividad tras pasar una neumonía bilateral.

Tras narrar su experiencia en programas como “El Hormiguero” de Antena 3, el actor quiere compartir más tiempo dando consejos vitales a aquellos que quieran escucharle y por eso publicó un decálogo de actitud con 11 puntos y lo compartió en Linkedin, todos ellos salpicados de su humor:

“10 Sabios consejos que te van a venir de perlas

1- Aprieta bien la mano de alguien cuando le saludes. Sin romper huesos.

2- Mira a la gente a los ojos, con seguridad. Sin mirar como un búho.

3- Canta en la ducha. Alto, muy alto. Después observa la cara del vecino en el ascensor.

4- Siempre di que sí cuando te ofrezcan una mano amiga. Vigila que sea amiga.

5- Sé valiente. Da igual que no lo seas. Finge serlo y nadie se dará cuenta.

Al final estas cosas te las crees. 6- Dale una segunda oportunidad a la gente. Y a la tercera…

7- No permitas que el teléfono te quite de momentos importantes. Digo mientras escribo esto.

8- Mantente simple, sencillo y modesto. Como yo.

9- Diviértete. Esta en realidad es la única que sirve para algo.

10- Dile a la gente que quieres, que la quieres. Bueno, esta también sirve.

Ah, y la 11: no esperes que la vida sea justa, porque no lo es. Búscate las castañas.