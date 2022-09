Ibai Llanos celebra con éxito el primer torneo de pizzeros freestylers de Twitch

Telepizza celebró ayer La M.A.S.A. Freestyle Cup, el primer torneo de acrobacias con masas de pizza de España presentado por Ibai Llanos. Un evento celebrado en IFEMA Madrid que acogió a más de 1.000 asistentes presenciales y que fue retransmitido a través del canal de Twitch del streamer ante medio millón de espectadores.

En el torneo, que contó con Ibai Llanos como maestro de ceremonias y con el streamer Barbe como copresentador de la noche, 10 expertos en acrobacias de pizza de diferentes puntos del país compitieron por la victoria, teniendo cada uno de ellos un minuto y medio para demostrar sus habilidades acrobáticas, conquistar al jurado y a los creadores de contenido del equipo Squad KOI que demostraron su apoyo a los concursantes durante toda la noche.

La final estuvo reñida, pero finalmente el jurado, formado por Alberto Miguelez, maestro pizzero de Telepizza, y los streamers y creadores de contenido Machiyi y Rioboo, otorgó el título de campeón de la M.A.S.A. Freestyle Cup a Francis Tolu. El valenciano de 40 años, actual campeón del mundo en pizza acrobática sorprendió al jurado con su impresionante manejo de la masa, acrobacias imposibles en el aire e incluso el uso del fuego en su coreografía.

Un torneo que dejó atónitos a muchos, y no solo a los asistentes presenciales y seguidores de Twitch, sino también a los madrileños que paseaban por lugares tan emblemáticos como la céntrica calle Serrano, el centro comercial de La Gavia o el club de entrenamiento del Estudiantes, ya que el evento fue retransmitido en grandes pantallas digitales de exterior de JCDecaux. De esta manera, por primera vez, un streaming presentado por Ibai Llanos ocupó las calles de Madrid. Esto pudo llevarse a cabo gracias al Digital Out Of Home (DOOH) que es un vehículo de acceso al ecosistema digital, una pantalla siempre visible y accesible a la audiencia.

La disciplina del freestyle con masa de pizza alcanzó ayer la máxima relevancia en el panorama español gracias a Ibai Llanos y Telepizza. La M.A.S.A. Freestyle Cup demostró que la pizza no solo sirve para contentar al estómago, sino que se puede crear espectáculo con ella.