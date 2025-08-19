'Harry Potter': de las primeras palabras de su protagonista a los hermanos Weasley como últimos fichajes

El nuevo heredero de la indeleble cicatriz y las emblemáticas gafas redondas de 'Harry Potter', Dominic McLaughlin, ha roto su silencio y, en una entrevista para la televisión británica BBC, ha recordado cómo fue actuar por primera vez vestido como el personaje de Harry.

El joven escocés de 11 años se encuentra en Reino Unido, junto al resto del reparto, en pleno rodaje de la nueva serie que está preparando HBO Max en colaboración con Warner Bros, basada en el fenómeno literario de J.K. Rowling y cuya fecha de estreno está prevista para 2027. Sin ir más lejos, este martes se han compartido las primeras imágenes del intérprete dando vida al protagonista junto a un Nick Frost caracterizado como Hagrid.

El actor ha asegurado que transformarse en Harry ha sido "un poco surrealista" y se ha declarado "un gran fan de 'Harry Potter" desde que era pequeño. Para el joven, "era como el papel soñado" y está "encantado de poder interpretarlo".

A finales de mayo, Dominic McLaughlin (Harry), Arabella Stanton (Hermione) y Alastair Stout (Ron) se hicieron oficialmente con el papel, tras haber pasado unas audiciones a las que se presentaron más de 30.000 niños. Los tres tomarán el relevo de sus intérpretes originales en las películas (Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint), en un proyecto que pretende extenderse durante 10 años, tal y como ha asegurado Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y Max Content.

Reparto completo

La producción de la primera temporada comenzó el pasado mes de julio y a ella, además de los actores mencionados anteriormente, se han unido Katherine Parkinson, Johnny Flynn y Lox Pratt como Molly Weasley, Lucius Malfoy y Draco Malfoy, respectivamente. Además, Bel Powley y Daniel Rigby serán Petunia y Vernon Dursley.

Y para cerrar el casting, este lunes HBO Max ha anunciado los nombres de los intérpretes que se pondrán en la piel de los hermanos Weasley: Tristan Harland será Fred, Gabriel Harland dará vida a George, Ruari Spooner se enfrentará al papel de Percy y Gracie Cochrane interpretará a Ginny Weasley.