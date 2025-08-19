Deja la dirección
Ben Stiller abandona 'Severance', pero tranquiliza los fans: "La tercera temporada será la mejor"
El actor era el director y productor ejecutivo y, aunque seguirá implicado en la serie de otra manera, ha preferido centrarse en los nuevos proyectos que tiene por delante
La segunda temporada de 'Severance', la serie emitida por Apple Tv+, lanzó su último episodio el pasado mes de marzo y ya está inmersa en una tercera entrega. Sin embargo, los nuevos capítulos estarán marcados por un cambio significativo en forma de ausencia.
Ben Stiller, el hasta ahora director y productor ejecutivo de la serie que obtuvo 27 nominaciones a los premios Emmy por su segunda temporada, ha declarado en una entrevista para el medio 'Los Angeles Time' que no volverá a dirigir ningún episodio de la próxima temporada.
Esta decisión es fruto de otros proyectos que tiene en marcha y que no quiere descuidar, aunque seguirá implicado en la serie, tal y como ha asegurado con un mensaje dirigido a los seguidores de la ficción en su perfil de X: "Llevo ocho meses trabajando a tiempo completo en la tercera temporada y no pienso irme. Tenemos directores increíbles y un equipo que crea la serie".
Además, el cómico estadounidense abre la puerta a continuar en la dirección en un futuro: "Me encanta dirigirla y, sin duda, espero volver a dirigirla. Siento que la tercera temporada será la mejor hasta la fecha, a medida que seguimos evolucionando".
Y entre esos nuevos trabajos que ocupan su tiempo se encuentra un largometraje de supervivencia ambientado en la Segunda Guerra Mundial, que sigue los pasos de un aviador que se une a la Resistencia francesa tras llegar accidentalmente al país.
Además, participa en la producción de la comedia 'Focker-in-Law', que se estrenará en 2026. También protagonizará una nueva serie de HBO sobre la industria musical bajo el título 'The Band' y dirigirá los episodios de la próxima serie dramática 'Super Sad Love Story'. En definitiva, una gran variedad de proyectos que le imposibilitan seguir en la tercera temporada de 'Severance'.
