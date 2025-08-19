Ben Stiller abandona 'Severance', pero tranquiliza los fans: "La tercera temporada será la mejor"

La segunda temporada de 'Severance', la serie emitida por Apple Tv+, lanzó su último episodio el pasado mes de marzo y ya está inmersa en una tercera entrega. Sin embargo, los nuevos capítulos estarán marcados por un cambio significativo en forma de ausencia.

Ben Stiller, el hasta ahora director y productor ejecutivo de la serie que obtuvo 27 nominaciones a los premios Emmy por su segunda temporada, ha declarado en una entrevista para el medio 'Los Angeles Time' que no volverá a dirigir ningún episodio de la próxima temporada.

Esta decisión es fruto de otros proyectos que tiene en marcha y que no quiere descuidar, aunque seguirá implicado en la serie, tal y como ha asegurado con un mensaje dirigido a los seguidores de la ficción en su perfil de X: "Llevo ocho meses trabajando a tiempo completo en la tercera temporada y no pienso irme. Tenemos directores increíbles y un equipo que crea la serie".

Además, el cómico estadounidense abre la puerta a continuar en la dirección en un futuro: "Me encanta dirigirla y, sin duda, espero volver a dirigirla. Siento que la tercera temporada será la mejor hasta la fecha, a medida que seguimos evolucionando".

Y entre esos nuevos trabajos que ocupan su tiempo se encuentra un largometraje de supervivencia ambientado en la Segunda Guerra Mundial, que sigue los pasos de un aviador que se une a la Resistencia francesa tras llegar accidentalmente al país.

Además, participa en la producción de la comedia 'Focker-in-Law', que se estrenará en 2026. También protagonizará una nueva serie de HBO sobre la industria musical bajo el título 'The Band' y dirigirá los episodios de la próxima serie dramática 'Super Sad Love Story'. En definitiva, una gran variedad de proyectos que le imposibilitan seguir en la tercera temporada de 'Severance'.