Escándalo en Italia: Un concursante de «Bailando con las estrellas» ensaya con una camiseta fascista

Aunque hace muchos años que el formato «Mira Quien Baila» pasó al olvido en nuestro país, en Italia los famosos siguen aprendiendo a bailar en televisión. Precisamente en su versión italiana ha tenido lugar una polémica que ha consternado a todo el país. El veterano actor Enrico Montesano ha vuelto a colocarse en el epicentro de las críticas, después de protagonizar una dura campaña contra las vacunas el pasado año.

Pero ahora hasta el sector antivacunas le da la espalda. El actor portaba en el último ensayo del programa una camiseta que mostraba un escudo y mensaje de carácter fascista, ya que recordaba a una flota militar de la Armada italiana que luchó junto al régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial. El mensaje rezaba: «recuerda siempre atreverte», en latín.

La RAI, la cadena pública italiana, no ha tardado en reaccionar ante todo el revuelo formado y ha expulsado al concursante del programa. “Es inadmisible que un concursante de un programa televisivo del servicio público vista una camiseta con un lema y un símbolo que evocan una de las páginas más oscuras de la historia de Italia. Pedimos disculpas a todos los telespectadores y, en particular, a aquellos que han sufrido en primera persona las consecuencias del nazismo y del fascismo a los que la mencionada simbología hace referencia», afirma el comunicado de la RAI.

Sin embargo, aunque el actor se ha disculpado públicamente y ha manifestado la involuntariedad de lo sucedido, no ha querido restar responsabilidad, a la cadena que ha editado y emitido el vídeo: «La camiseta que he llevado ha sido vista por los representantes de la RAI durante los ensayos y en las grabaciones, sin ningún tipo de objeción. Además, el material montado y emitido ha sido visionado nuevamente por los representantes de la RAI que no han dudado acerca de la idoneidad y licitud de las imágenes».

La explicación del actor

Más allá de este cruce de declaraciones, Montesano no ha tenido reparo en aclarar lo sucedido de manera pública: «Estoy profundamente entristecido y decepcionado por lo ocurrido en los ensayos del programa. Soy un coleccionista de camisetas, de hecho, tengo una Mao [Tse Tung] y de la URSS, pero no por ello comparto su pensamiento».

Así como también ha insistido en que se trata de un hecho desafortunado pero sin intención alguna: «No había en mí ninguna intención de impulsar mensajes políticos o una apología del fascismo del que me considero profundamente distante. Ha sido una ingenuidad. No tengo nada que ver ni con el nazismo, ni el fascismo, ni con ningún totalitarismo; y los desprecio profundamente”.