Jane Seymour: «Esto es realmente genial: tengo 70 años y soy una heroína de acción»

Jane Seymour nunca ha abandonado la interpretación. El teatro y la televisión han sido sus grandes escaparates. Ahora, aparte de llevar años colaborando con organizaciones como Childhelp y Open Hearts Foundation, la ex chica Bond estrena el próximo 1 de diciembre «Harry Wild», serie original de Acorn TV que también emitirá AMC+, en la que interpreta a una profesora del mismo nombre, que ya jubilada, se mete en líos para resolver crímenes. La ficción ya ha sido renovada para una segunda temporada.

¿Qué le hizo decidirse a interpretar a Harry Wild?

Estaba brillantemente escrito. El personaje era irreverente y diferente y sentí que la serie era algo que nunca había visto antes, y no quería hacer simplemente una copia de otra. Quería algo que fuera único, y sentí que los misterios eran muy fuertes; las pistas, todo era tan inteligente y la inserción de la literatura y la historia y las cosas al azar en las que nunca pensarías lo hicieron realmente más fascinante. Creo que el hecho de que sea una mujer de 70 años que no tiene miedo de tener un novio y tener una relación sexual y tal vez beber un poco de más, su hijo de 40 años cree que lo sabe todo y claramente no lo hace, no escucha a su madre, cosa que los cuarentones nunca hacen (porque soy madre de cuarentones, así que lo sé)... Sin embargo, también existe esta increíble relación, la química entre ella y el joven muchacho, Fergus, que es de otro mundo: nunca ha leído un libro, no quiere ir a la escuela, ha sido criado con un padre alcohólico que siempre está en problemas y alguien siempre va a asesinar a su hermana menor. La madre ha desaparecido. No se sabe si llegará a pasar el día. Sin embargo, él y Harry tienen una relación que nunca antes había visto en cámara en una serie, en la que realmente tienen un vínculo, y se quieren de una manera muy única y genial, y se ayudan mucho el uno al otro.

¿Cómo construyó el personaje?

Dave Logan, que lo creó, y yo, nos reunimos cuando lo leí por primera vez, y nos sentamos con una copa de vino en un bar, y para cuando nos acabamos una botella, habíamos creado a Harry. Decidimos que no fumaba, que bebía vino tinto. Decidimos muchas cosas geniales. Aún así, mientras hacemos la serie –ahora tenemos a esta maravillosa escritora, Jo Spain, que se unió–, nos reunimos y cocinamos ideas, y ellos tienen estos increíbles guiones. Es un esfuerzo de grupo, realmente.

¿Qué puede decirnos de la segunda temporada?

Puedo decir que es incluso mejor que la primera, y a la gente le ha encantado la primera temporada. Creo que tuvo un éxito único con Acorn, y me han dicho que ahora se vende en todo el mundo, como ocurrió con «Dra. Quinn». Pero la segunda temporada está aún mejor escrita. Creo que los misterios son aún más complejos. La relación de Harry y Fergus, y Charlie y Lola y Orla, es decir, todo se vuelve más interesante. Me emociono mucho cada vez que leo un nuevo guion. Hay mucho más material en camino. Estaré haciendo esto aquí en Irlanda hasta finales de abril, así que considero que ahora vivo aquí.o mucho cada vez que leo un nuevo guión. A veces piensas que lo has conseguido, y que lo tienes y que ha sido perfecto, y entonces no puedes creer que no debas quedarte con lo que tienes. Pero cada vez es mejor. Ya están hablando conmigo para hacer otra serie, pero ahora mismo estamos haciendo 12 episodios, así que, sea como sea, hay mucho más material en camino. Estaré haciendo esto aquí en Irlanda hasta finales de abril, así que considero que ahora vivo aquí.

A sus 71 años está más activa que nunca, incluso asumiendo riesgos: ¿algo sobre una rodilla?

Me rompí la rodilla, fue a las dos semanas de rodaje, y estaba corriendo no muy rápido con estas botas tan bonitas que tenía. Y no dejaba de pensar para mí misma: «¿Sabes qué? Esto es realmente genial. Tengo 70 años, y soy una heroína de acción. Esto es bueno. Voy a ir a rescatar a este tipo con síndrome de Down». Y entonces estoy corriendo y me golpeé. Pensé que me había golpeado la cara, pero en realidad, aterricé en mi rótula izquierda, y tenía tanto dolor... Todo el equipo dijo: «Oh, Dios mío, la serie ha terminado y todos hemos rechazado estos otros trabajos, no volveremos a trabajar, y Jane va a renunciar»... Me sentaron en una silla y me pusieron hielo. La producción me hizo ir al médico y me hizo una radiografía y me dijo: «Te has roto la rótula. La buena noticia es que no te has dañado ningún ligamento. La mala es que no puedes usarla durante seis semanas». Tuve un doble de cuerpo que me ayudaba a caminar, y por supuesto, el doble de acción hacía las acrobacias. Pero yo hacía todo lo demás. No sé cómo, pero lo hice.

¿Qué se llevó por interpretar a la Dra. Quinn?

Aprendí que si haces una película que trata de la condición humana, vas a tener público porque la gente conoce la historia y las cosas que pasaron: la masacre de los nativos americanos, la inmigración, la gente que odiaba a la gente de otras religiones, a los gais, a los que eran diferentes, eso es lo que tratamos con «Dra. Quinn», y es atemporal. Si haces eso hoy, todo el mundo diría, «wow, esto es totalmente lo que somos y por lo que la generación más joven está luchando». Y lo hicimos hace 30 años. Todavía se emite en 98 países. La belleza de esto es que estaba ambientado en 1870. Así que es intemporal. Cuando la ves, podría estar hecha hoy. Es decir, no envejece en absoluto. Estoy muy orgullosa de ella porque, cuando la hice, estaba tan ocupada trabajando en ella que no tuve tiempo de verla. Hace poco tuve la oportunidad de ponerme al día y verla, y es muy, muy buena y muy adelantada a su tiempo y algo de lo que estoy muy orgullosa. Todavía se reproduce en 98 países. Eso es enorme, porque a los distintos países no les gustan las culturas de los demás. Y, sin embargo, por alguna razón, como Estados Unidos era el crisol del mundo, creo que la gente se identifica con ser nuevo en la ciudad, con ser inmigrante, con que no te guste el color de tu piel o la religión que sigues o lo que sea. Creo que eso es lo que tiene tanta fuerza.

Fue de las pocas actrices que no se quedó estancada después de ser chica Bond. ¿Cómo lo consiguió?

Tenía 20 años cuando fui chica Bond, y para ser sincera, sólo había visto una película Bond, la de Ursula Andress. Yo era la última persona que quería particularmente estar en una película de Bond o pensaba en estar alguna vez en una. Estaba en una trayectoria de hacer teatro clásico. Estaba interpretando a Shakespeare y Goldoni, Ibsen y Agatha Christie y todo eso. Ahí es donde creía que iba. Y terminé siendo una chica Bond. Creo que buscaban a alguien que interpretara a una virgen, y no había muchas en los años 70. Estuve muy cerca de serlo. Muy cerca. Siempre imaginé que por eso me dieron el papel. ¿Pero por qué no m estanqué? Porque después volví al teatro. Y todo el mundo dijo: “Oh, ha fracasado. Es otra de esas chicas Bond que trabajan”. Pero es que nunca dejé de trabajar, pero tuve que dejar Inglaterra e ir a América para conseguir algunos de los grandes trabajos. Hice algo de Dickens y algo de teatro en Inglaterra, pero no pudieron superar que fuera una chica Bond. Y en Estados Unidos no les importó que hubiera sido una chica Bond. De hecho, pensaron que era una buena idea. Me dijeron que si podía perder mi acento inglés, no dejaría de trabajar en América. Así que me mudé a América y no interpreté más que a americanos y nadie mencionó a Bond.

Cuénteme sobre su apoyo a Childhelp y la iniciativa de Jane Seymour Designs.

Siempre he estado involucrada en asuntos relacionados con el abuso infantil y el peligro para los niños y todo eso. Estuve con Childhelp durante mucho tiempo. Ahora tengo la Open Hearts Foundation, mi propia fundación, y apoyamos a varias organizaciones benéficas diferentes, pero muchas de ellas tienen que ver con las mujeres maltratadas, los niños de acogida, especialmente desde la COVID, cuando todas estas son organizaciones se han deslizado por las grietas. Mi pasión en la vida es el arte, aparte de la actuación, pinto, dibujo y esculpo, y solía tener entre 12 y 14 espectáculos individuales. He expuesto en el Guggenheim, donde se recaudó dinero para una organización benéfica. He sido artista oficial de los Juegos Olímpicos de América varias veces. He tomado mis pinturas y las he convertido en telas, en bufandas y chales, que si vas a janeseymour.com puedes ver la obra original y luego cómo la convierto en eso. Entonces, como las joyas que tengo puestas, es una cosa que he creado que se llama “Corazones abiertos”. Eso es muy importante para mí porque, tuve una experiencia cercana a la muerte, en realidad, en tu país, en Madrid, cuando estaba interpretando a María Callas. Y después de eso, me di cuenta de que lo único que te llevas cuando mueres es el amor que has compartido en tu vida y la diferencia que has marcado. Así que me dediqué a ello después de que eso ocurriera, hace ya bastante tiempo. Recuerdo que mi madre siempre decía que, como en la vida, todo el mundo tiene retos. Cuando lo hacen, cierran su corazón y no dejan que nadie sepa lo que ha pasado. Si haces eso, te come vivo. Es como un disco largo con un rasguño, y simplemente sigue. La misma historia de siempre. No puedes superarlo. Pero si puedes aceptar lo que ha sucedido y abrir tu corazón y tender la mano para ayudar a otra persona, tienes un propósito. Cuando tienes un propósito en tu vida, puedes sanar así como, por supuesto, estás ayudando a otra persona a sanar. Eso es lo que he creado con dos corazones abiertos y conectados, y de eso se trata el Open Hearts. Algo de lo que estoy muy orgullosa. También tenemos un programa de voluntariado en el que ayudamos a la gente a encontrar oportunidades de voluntariado, y recaudamos dinero y concienciamos a muchas organizaciones diferentes. Lo que todas ellas tienen en común es que alguien pasó por un reto y decidió: “¿Sabes qué? Habiendo pasado por eso, necesitamos esto para ayudar a la gente que pasa por lo que nosotros acabamos de pasar”. Así que es muy emocionante.