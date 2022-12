Karlos Arguiñano habla por primera vez de su jubilación

Posiblemente sea la figura más veterana de la televisión, una auténtica leyenda de la pantalla. Karlos Arguiñano intervino ayer en «Más Vale Tarde» para presentar su nuevo libro de 600 recetas, para comer variado y ahorrar. Para él, tener una dieta variada es el secreto para llegar así a los 75 años (los que cumpla): «No hace falta ir al gimnasio, pero sí caminar y cuidar la alimentación».

Aunque la pregunta de su fecha de jubilación es casi inevitable, el chef sigue rehuyendo de ella, marcando el año 2040 (dentro de 18) como su posible despedida. Sin duda el hecho de seguir en activo es otro de los secretos de su vitalidad. Según los cálculos, acumula más de 4.000 horas de televisión, «la mayoría hablando solo», apunta. También asegura que otra de las claves de su éxito es «saber pedir perdón cuando alguna vez me he colado o he podido ofender a alguien».

El comunicador sigue cada mañana en Antena 3 compartiendo sus recetas y «truquillos» de cocina con su fiel audiencia, que le sigue manteniendo como una de las grandes referencias de la franja matinal. Pero el ingrediente estrella de este chef no es otro que su sentido del humor, sus chistes y anécdotas interminables han acabado construyendo su marca personal.