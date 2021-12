Karlos Arguiñano: “Pido perdón de verdad”

A nadie se le escapa la frescura que derrocha cada día Karlos Arguiñano en su programa de Antena 3. Mucho más que platos de cocina, el popular chef es conocido por su espontaneidad. Esta semana volvía a sorprender en su programa diario en el canal de Atresmedia, “Cocina abierta de Karlos Arguiñano”, donde es habitual verle contar chistes mientras está entre fogones.

Su manera de trasmitir la cocina cuenta con muchos fieles, pero además de ello Arguiñano es conocido por decir todo aquello que se le pase por la cabeza. Puede ser que por eso, o no, tampoco lo llegó a aclarar, comenzara su programa habitual de una manera diferente.

Mucho más que un menú

Mientras se decidía a elaborar el menú del día, en esta ocasión quinoa con verduras y pollo y un entrecot con salsa de chalota y mostaza con patatas... Arguiñano aprovechó para dirigirse de manera directa a la audiencia.

“No es navidad, pero me adelanto”, decía mientras llevaba los platos finalizados a la mesa para despedir el programa. “Pidiendo excusas si en algún momento he dicho alguna cosa que no os ha gustado. Yo siempre aprovecho las navidades para pedir excusas”, dijo.

“Hablo tanto durante todo el año… Me hacen tantas entrevistas que igual en algún momento a alguien no le ha sentado bien lo que yo he dicho. Pido perdón de verdad”, decía Arguiñano en un alarde de sinceridad, antes de decir adiós al programa: “Me despido de todos vosotros con estos dos ‘platazos’, hasta mañana. Estaremos aquí, en Antena 3″, concluyó.