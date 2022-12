Samantha Vallejo-Nágera también se desvincula de las declaraciones de Patricia Conde sobre «Masterchef»

Después de Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, solo quedaba Samantha para que todos se pronunciaran sobre las polémicas publicaciones de Patricia Conde sobre Masterchef. En dichos mensajes la presentadora vallisoletana acusaba al programa de permitir el consumo de drogas durante la competición.

Sin embargo, si ni Jordi Cruz ni Pepe han sido demasiado contundentes en sus reacciones, tampoco lo iba a ser Samantha. Ayer la «embajadora» de Pedraza se dejó caer por la presentación de la programación navideña de RTVE, que contará con un especial de «Masterchef». Como no podía ser de otra forma, la chef y jueza del programa fue preguntada por esta polémica que ya se alarga durante semanas.

Samantha dejó claro (según recoge ECOTV) que Patricia nunca dio la sensación de estar incómoda en el concurso: «Cuando fue repescada, es de las personas que con más ilusión he visto». Y también señaló que le sorprendió descubrir a Patricia como «una persona súper tímida e introvertida, [más] de lo que parece cuando la ves en sus programas, pero que disfrutaba un montón cocinando y se lo pasaba bomba cuando presentaba los platos».

«Y de repente esta cosa... No lo he llegado a entender. No entiendo qué le pasó el día de la final. Me quedo con su paso alegre y divertido por el programa», concluyó la jueza del programa. De esta forma, Conde se queda sin apoyos dentro del programa, ya que solo exconcursantes como Xuso Jones han corroborado sus reclamaciones, sobre la escasa proporción de realidad que tiene el reality.