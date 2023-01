«Your Honor» o cómo tomarse la Justicia por tu mano

FOTO: movistar plus +

Si ya lo era en la primera entrega, en la segunda y última temporada el actor Bryan Cranston («Breaking Bad») es el indiscutible protagonista de «Your Honor», ya disponible en Movistar Plus+. Escoger el camino menos fácil ha hecho que se acabe quedando solo. Incluso ahora su faceta de juez también va a jugar en su contra ya que no puede acogerse al recurso de no conocer las leyes o los procedimientos. Sabe de sobra de qué va el juego. Este thriller sobre gangsters de Showtime arranca su segunda temporada con un ingenioso giro de guion que hace saltar todo por los aires.

Michael Desiato (Cranston) está irreconocible, con la mirada apática de alguien que siente haberlo perdido todo. La trama se fundamenta en una lucha entre bandos que es aprovechada para tratar de fondo el problema racial en Estados Unidos. La Justicia y la actuación policial serán cuestionadas cada vez más, con un poder judicial que está perdiendo gran parte de su credibilidad. La política también entrará en juego en este thriller. Con las elecciones locales a la vuelta de la esquina, la gestión de un crimen puede suponer una medalla o la tumba electoral.

La serie vuelve a reflexionar sobre hasta qué puede estar dispuesto un padre por su hijo, ya sea para salvar su pellejo o su memoria. El personaje de Michael, todo un padre coraje, luchará por vencer su instinto de resignarse a un fatal destino. El cambio físico al que se ha entregado el actor para este rodaje dibuja una silueta cadavérica de la que parece que poco se puede esperar.

Sin embargo, con la trama de la primera temporada casi resuelta, la serie rematará ahora la trama policial. El gran dilema que presenta ahora, con todos los involucrados ya desenmascarados, es si la policía actúa inmediatamente para apresar a los responsables del crimen o espera a poder dar el golpe definitivo a la delincuencia local. Ahora los personajes femeninos, a ambos lados de las víctimas, ganarán protagonismo y serán realmente determinantes en el desarrollo de la trama, mientras los personajes de Michael y Jimmy reparten su amplia cuota de protagonismo.

Esta segunda entrega tendrá tiempo para detenerse en el conflicto entre clanes, así como en su toma de decisiones o su jerarquía, mientras que Michael se centrará en cómo enfrentar la pérdida más dolorosa de su vida. El sentimiento de culpa y la sed de venganza entrarán en juego. Además, el personaje interpretado por Cranston (nominado a un Oscar) dejará una de las mejores escenas de la serie, durante el espectáculo de rodeo protagonizado por los presos. Una partida de póker con un inusual invitado a la mesa.

El temor al estallido de una guerra entre clanes sobrevuela Nueva Orleans, mientras que la sangre ya derramada no parece ser suficiente. Por este motivo, tanto la policía como el gobierno local, dejarán la ética apartada a un lado y harán todo lo que esté en su mano para ocultar la verdadera «resolución» de los últimos crímenes en la ciudad. Todo para facilitar públicamente una aparente sensación de seguridad.

Un superviviente del éxito

Hay pocos actores capaces de huir del encasillamiento tras hacer trabajos que han marcado a toda una generación. En el caso de Bryan Cranston lo ha hecho hasta en dos ocasiones: primero tras triunfar con el icono millenial «Malcolm» y luego dejando su huella con la inolvidable «Breaking Bad», con la que conquistó el Emmy. Así el actor ha conseguido no ser devorado por su propio éxito. Su acertada selección de trabajos le ha consagrado en la industria.