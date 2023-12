El ácido momento de Trancas en "El Hormiguero" al hablar de Podemos y Sumar

En el último programa de "El Hormiguero", que tuvo como invitada a la conocida influencer Lola Lolita, Trancas, una de las dos míticas hormigas junto a Barrancas que dan nombres al programa, ha protagonizado un cómico y certero momento con un comentario sobre los enfrentamientos entre Podemos y Sumar.

El miércoles, en pleno puente de diciembre, la dirección morada, capitaneada por Ione Belarra, anunciase el abandono de sus cinco diputados dentro de la coalición de Díaz del grupo parlamentario de Sumar. A partir de ahora formarán parte del Grupo Mixto, que aglutina a los diputados de UPN, BNG y Coalición Canaria.

Según el portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serra, la decisión es una reacción a los impedimentos que han puesto "por todos los medios" desde la dirección del grupo de Sumar para que, según ellos, no hiciesen política. Seguidamente, puso como ejemplos el que no les hayan concedido una portavoces adjunta en la Cámara o no les hayan autorizado a participar en dos plenos en los que pretendían intervenir.

Así, Trancas ha tratado con acidez e ingenio estos últimos sucesos en la ruptura del espacio político de la izquierda alternativa, ante la atenta mirada de Cristina Pardo, Pablo Motos, Nuria Roca y su eterno compañero, Barrancas.

"Al final Podemos no puede y Sumar no suma. Es una faena", ha sentenciado con gracia la popular hormiga, levantando una oleada de carcajadas y aplausos del público y hasta de algún colaborador del programa.

Una divertida frase, para la que ha tomado como referencia los nombres del partido y la coalición, con la que ha querido certificar que Podemos no ha podido al haber durado únicamente una legislatura en el Gobierno, cuando su intención y su eterno lema 'Sí se puede' defendían lo contrario, mientras que Yolanda Díaz no ha podido mantener la supuesta unidad de la izquierda bajo la que acudieron casi una veintena de partidos a las elecciones del pasado 23J con el autorreferencial nombre de 'Sumar'.