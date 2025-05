Alberto Lorite: "Gente cantando 'Esa Diva' en el Benidorm Fest es más que ir a Eurovisión"

Es el alcoyano más requerido desde que el pasado 1 de Febrero la cantante Melody se alzase con el Micrófono de Bronce que la acredita como ganadora del Benidorm Fest 2025 y candidata de España a Eurovisión. Él es el culpable. Compositor de 'Esa Diva', Alberto Lorite ha hecho canciones para Azúcar Moreno y Rosa López, y sueña con hacerlo para Pastora Soler. Hablamos con el alicantino sobre cómo su mundo se ha revolucionado y puede hacerlo más el 17 de mayo en Basilea (Suiza).

Sobre la nueva versión de 'Esa diva', ha dicho que siempre hay espacio para mejorar.

Pues sí. Estamos siempre muy abiertos a todo lo que pueda sumar y mejorar la candidatura. Hay que tener la mente abierta y aceptar todos los cambios que puedan venir para mejor.

Creó 'Esa diva', pero ahora la canción vuela libre.

Totalmente. Al principio es tu bebé: cuando tienes la maqueta que la grabas y le pones todo el cariño y la produces. Pero una vez que la saca el artista, es como cuando el hijo adolescente se va a la universidad y lo tienes que dejar ir. Es lo mejor muchas veces, porque es verdad que hay gente que se cierra la visión que tenía y nosotros cuando componemos un tema tenemos una visión: lo asociamos a un tipo de arreglos que en este caso era una visión muy distinta, pero también hay que ser abierto y ver que hay un equipo grande que toma las decisiones y todos los cambios que se toman son para que luego haya una puesta en escena y una coreografía determinada.

Su colaboración con Melody viene de 2023 con 'Mujer loba'. ¿Cómo fue?

Canto siempre todas las maquetas. 'Esa diva' también la grabé, y luego pues ya vamos dándole una vuelta. Ella va viendo que arreglos le quedan mejor, cómo la puede llevar un poquito más a su terreno Es verdad que para algunas cantantes femeninas es recomendable a veces grabar con una mujer, pero Melody tiene mucha visión cuando escucha una maqueta, incluso de los cambios que puede tener o cómo puede sonar con su voz.

¿Qué cree que le gusta de sus canciones?

Le pasa muchas veces que incluso se emociona con algunos cambios. Pues eso, el significado que le puedo dar. En el en el caso de 'Esa diva', había una letra, otra, otra opción distinta. Y es verdad que la segunda estrofa la cambiamos casi entera. Me puse a componer otra letra y hacerla de nuevo. Y en el momento en el que le mandé la letra y plasmé todo lo que ella quería decir, pues le emociona, le gusta mucho la forma de transmitir, de contar las cosas como quiere contarlas y también porque me puedo acercar también a la visión que ella tiene y a su forma de hacer música, que eso también es importante porque pienso que hay que saber lo que quiere el intérprete. Es muy importante y esa versatilidad para acercarte, como si fuera para que sea más de ella también.

Y a usted, ¿qué le inspira de Melody?

Bueno, sinceramente, con el tema de Mujer loba también fue fruto de la casualidad, porque bueno, yo Melody la conocía ya desde hace mucho tiempo a nivel artístico y tal. No en persona, sino que había seguido su carrera y yo sé que es una artista con muchísimas capacidades, con una voz impresionante y que todo lo que toca lo defiende súper bien, tenga más o menos que tenga. O sea, tenga más o menos escuchas o apoyo o seguimiento, en este caso con Eurovisión, pues muchísimo más. Pero yo siempre he visto que todos los trabajos, los trabajos que hacen, los cuida muchísimo y sobre todo eso el decir mira pues si mujer loba la la llevase ella le podría aportar esto o tal y viendo el trabajo que se hizo mujer loba, tanto en la producción como en el videoclip y como como la la movió, he visto que es un artista pues pues con muchísimas capacidades y en esta canción, en la en lo que es esa diva es que directamente era ella. O sea, no, no pensé en otra artista, pensé en hacerla para ella, que hablase de ella. Yo pienso que es indiscutible que todo lo que toca Melody tiene un valor añadido.

¿Le atraen las personas con carácter para componer para ellas?

Totalmente. Son mujeres con muchísimo arte, con mucha experiencia. Es verdad que a mí me atrae todo tipo de géneros y estilos. Lo que sale, muchas veces, me dice la gente que tiene mi sello porque suena como sureño, como folclórico, como rumba... Me gusta que me lo digan porque realmente no es así. Si me he acercado a ese sello, así como muy sureño es porque me puedo adaptar, pero es verdad que sí que me gusta que se me acerque todo tipo de artistas. Estoy abierto a trabajar. También probaría con hombres que es una cosa que todavía no he conseguido. He trabajado con artistas emergentes pero así conocidos todavía con ninguno. Pero sí, la verdad que son gente con mucho carácter, con mucho carisma y mucho talento. Y estoy súper orgulloso de haber trabajado con los nombres que he podido trabajar.

¿Melody es inspiradora?

Sí, sí, es inspiradora. Y también me gusta mucho de Melody: es muy abierta a la hora de recibir un tema y esto es lo que hace es pues que yo pueda crear, decir, voy a probar en este estilo, voy a probar en este otro, y eso me gusta mucho también. Muchas veces creas algo y a lo mejor no se acerca o tienes que moverla para otros artistas. Pero con Melody me gusta eso, sobre todo que te deja cierta independencia para crear. Luego, ya hablando de cambios y todo eso, porque es una persona que es muy profesional y muy exigente, pero sí, me gusta muchísimo que me deja mucha capacidad creativa.

¿En el caso de los hombres, para quién le gustaría componer?

Es una pregunta difícil. He probado con David Bisbal y artistas de ese calibre. Desde que empecé en la música me encantaría trabajar con Pastora Soler. También he dicho muchas veces con Fangoria, que es un grupo que me gusta mucho. Y de hombres el estilo David Bisbal. Artistas así. Porque en España tenemos muchos artistas buenos, internacionales y que se exportan muchísimo.

Estaba pensando en Manuel Carrasco.

Hay artistas que me inspiran muchísimo, pero también hay que ver que sean cantautores, porque en el caso de Manuel Carrasco se compone sus obras. Cuando eres autor tienes que mirar también las posibilidades y con una persona que hace sus propias obras, pues es más difícil trabajar porque normalmente tienen una visión, tienen su forma de escribir y solemos tirar más para artistas que son intérpretes sobre todo.

¿Cómo fue esa aventura familiar en el Benidorm Fest con toda la familia?

Tuve la suerte de poder ir con ellos de la mano. Es verdad que el primer año de Benidorm Fest, con Azúcar Moreno fui con los otros autores, pero no pude disfrutar de mi familia y dije mira, esto es una oportunidad que solo pasa una vez en la vida, porque es verdad que entrar en el Benidorm Fest es difícil. Voy a intentar ir con ellos. Lo pedí, lo al equipo, lo conseguí y lo disfruté con ellos. Y lo vivieron conmigo: llevé a mis padres, a mi tía, a una amiga, a una amiga de Benidorm y fue súper bien, súper emocionante. Para ellos es un orgullo también.

Se lo pregunté a Nebulossa, ¿qué es lo que hace falta para componer una buena canción para el Benidorm Fest o para Eurovisión?

Es que es una pregunta muy difícil en realidad. Lo primero es no pensar en algo cerrado, porque es verdad. Lo estaba comentando el otro día con otro autor que decía sobre una balada muy potente: "No, esta canción no me la imagino en Eurovisión porque una balada no la votarían". Y digo, bueno, hay baladas que han ganado Eurovisión. Pienso que tiene que ser, sobre todo, algo que te inspire, que sea un producto tuyo, que sea de Melody. Que Melody confíe plenamente en esa canción y ya si tiene un mensaje inspirador que pueda ser un himno, pues suma muchos puntos. No creo que haya un formato ni un tipo de canción que sea para Eurovisión.

Creo que se siente identificado cuando todo el público, prácticamente a capela, cantó "Zorra"

Totalmente. Pasó en la canción de 'Zorra', dio el micrófono al público y todos estaban cantando. Lo veías en televisión y decías esta es la canción que llega al público. Luego, evidentemente la crítica y todo, pues pueden decir lo que quieran.

¿Cree que pasará lo mismo con 'Esa diva'?

Con 'Esa diva' en Benidorm Fest lo vivimos igual. Más que emocionarme porque fuera ella, me emocionó mucho en la primera semifinal ver al público cantarla, ver al público emocionado cuando estaba saliendo. Se la sabía muchísima gente y eso para los compositores te puedo asegurar que más que ningún premio, que ir a Eurovisión y que cualquier cosa a mí es lo que más me ha llegado siempre. En otro concierto tuve la suerte de ver a Melody cantando 'Mujer loba', y estaba el público coreándola. Que la que la gente se sepa una canción tuya o una letra que has estado escribiendo y volviendo a escribirla y mejorándola. Eso te anima muchísimo.

Seguramente los chiringuitos harán el agosto con ella también. Eres el Georgie Dann de nuestra generación.

Ojalá.

¿Cuál sería su mejor deseo para 'Esa diva'?

Sinceramente, que perdure mucho con los años; que se siga escuchando. Muchas veces hablan de que pueda sonar a los años 2000, o que pueda sonar anticuada. Pero lo bueno de un tema atemporal es que luego la gente lo canta. Sigue sonando, que eso muchas veces con la música actual no pasa. Más de que quede bien o mal en Eurovisión, mi sueño es que siga sonando con el tiempo, que la gente se acuerde y que cuando recuerden la actuación de Melody, se recuerde de forma positiva.

¿Planea vivir de los royalties o no tanto?

A veces me gustaría. Pero, incluso llevando un tema a Eurovisión es muy difícil. La gente se piensa que puedes vivir de eso. Para eso hacen falta muchísimas canciones, pero vivir de la música en general, no hace falta que sea de los royalties, si no de las producciones que me encarguen y de todos los proyectos que vayan viniendo. Ya con eso puedo estar muy tranquilo.

¿Cómo ve la nueva versión de 'Esa diva'?

La escuché en solitario hace unos días por primera vez. Es verdad que te inspira una cosa y luego viendo el vídeo ves un poquito la propuesta como la quieren enfocar. Es como que ves un poco mejor la canción, la candidatura y todo lo ves más redondo. Esa respuesta te la tendría que hacer unas semanas después y creo que el público tendría que hacerlo unas semanas después, porque esto nosotros, los productores y compositores, estamos acostumbrados a escuchar un tema que ya hemos escuchado tanto con otra versión. A mí en especial yo he escuchado más versiones de 'Esa diva' que no han salido. Hace falta acostumbrar el oído, a los nuevos sonidos, a la nueva producción. Lo que te puedo decir es que es una producción muy bien trabajada, muy acorde a lo que quieren transmitir, muy efectiva y, sobre todo, cuando ves la propuesta, lo que quieren llevar me parece que es efectiva y un buen trabajo.

¿Melody era la mejor candidata de este año?

Sinceramente, a Melody la he visto ganadora. Y no porque sea mi canción, porque en general a mí me parecía un pack que estaba completo, tal y como fue en Benidorm Fest, la puesta en escena, la coreografía, bailarines, las pantallas. Incluso también la producción que hicieron los suecos me pareció al final que tuvo éxito. Realmente si miras la acogida de la gente ha tenido éxito la canción. Había mucha competencia y muchos proyectos que estaban muy bien trabajados. Otra gente también se merecía ganar, por supuesto, pero sí que veo justa ganadora a Melody.

¿Está pensando en no ir a Basilea?

No es que no piense en ir. Ojalá me invitaran. Yo si me invitan, voy de cabeza. Si tengo la suerte de que el equipo de Radiotelevisión Española me invite, por supuesto que voy. Estaré allí apoyando el primero. Que no hay posibilidad de ir, tampoco se me acaba el mundo. Esté donde esté, la estaré apoyando desde casa, estando con los amigos, estando en Basilea, estaré ahí dándolo todo.