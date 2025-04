Ana Rosa Quintana analiza su enfrentamiento mediático con Sonsoles Ónega: "Esto es parte del juego"

Pese a que ahora se encuentre al frente de las mañanas, pocos son los que han olvidado aquella época en la que Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega coincidieron en la misma franja horaria. Recientemente, la de Mediaset le concedía una entrevista a nuestros compañeros de The Objective para referirse a este 'duelo por la audiencia' que enfrentó a Telecinco y Antena 3.

Una de las razones que la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' exponía como justificación al mayor éxito de la escritora era la ausencia de cortes publicitarios en 'Y ahora Sonsoles' "Bueno, no la tenían, esto no es ni justo ni injusto: su cadena podía permitirse eso", comentaba Quintana, en respuesta a la sugerencia de que quizás ambas no partían en igualdad de condiciones.

Una desventaja que forma parte del juego

Durante la entrevista, Ana Rosa matizó que ambas "jugaban en ligas distintas". Estas declaraciones se produjeron a raíz del verdadero target de 'TardeAR': el comercial. "En otros países, como Estados Unidos, las audiencias se miden casi exclusivamente por ese target (hasta los 50-60 años)", añadía a su respuesta.

Como la presentadora desarrollaba, si bien competían con esa ventaja, también había que hacer frente a la presión de verse medido por otro parámetro distinto. A su vez, no dudó en pronunciarse sobre la que consideró su mayor desventaja frente a la autora de 'Las hijas de la criada'. "Hubo una decisión de la cadena —fíjate, que suelen acertar, pero aquí se equivocaron—: empezar a las seis menos cuarto", reveló la periodista.

"Cuando tú empiezas a esa hora, y el programa anterior empieza a las cinco... Los temas de actualidad son prácticamente los mismos, los que ya han salido en los periódicos o en otros programas. Ahí teníamos una desventaja clara", explicaba en referencia a ese 'factor sorpresa' de los contenidos a abordar en cada entrega.

Por último, Quintana compartía el episodio en el que un reportero del programa de Ónega aparecía en pleno directo dentro de un plano de 'TardeAR'. "A ver, todos queremos la exclusiva, pero esto es parte del juego", sentenciaba la presentadora. "Hay que valorar a los reporteros que están en la calle, peleándose por conseguir testimonios. No es nada personal, es el oficio", concluía así sus declaraciones.