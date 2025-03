'Y ahora Sonsoles' desvela los mejores trucos para lucir una melena sana y radiante en estas fechas

El cuidado del cabello ha sido siempre un tema rodeado de mitos y consejos contradictorios. ¿Es malo lavarse el pelo todos los días? ¿Son efectivas las mascarillas caseras? ¿Qué productos son realmente adecuados? Para resolver estas dudas, la farmacéutica y divulgadora Boticaria García ha visitado el plató de 'Y ahora Sonsoles', donde ha compartido claves para lucir una melena sana y radiante.

Uno de los primeros mitos que ha desmontado la experta ha sido la creencia de que lavarse el pelo a diario es perjudicial. Ante la pregunta de Sonsoles Ónega sobre si esta práctica es recomendable, la respuesta de Boticaria García ha sido clara: "Por supuesto que sí, no hay problema en hacerlo todos los días". Según ha explicado, lo importante no es la frecuencia, sino utilizar un champú adecuado al tipo de cabello y aplicarlo correctamente. "La manera correcta de lavar el cabello es con agua tibia, masajeando el cuero cabelludo y aplicando el champú en la raíz, dejando que la espuma limpie el resto al enjuagar", ha detallado la especialista. Además, ha recomendado terminar con agua fría, ya que esto ayuda a cerrar la cutícula capilar, lo que proporciona un cabello más brillante y suave.

Otro de los temas abordados en el programa de Atresmedia han sido los remedios caseros para el cabello, como mascarillas de huevo, mayonesa, aceite de oliva o fresas. En este punto, Boticaria García ha sido muy tajante: "Mejor dejarnos de experimentos raros". La experta ha explicado que algunos ingredientes naturales, como las fresas, tienen un pH muy ácido y pueden ser agresivos para el cuero cabelludo. "En el mercado existen productos formulados por profesionales, con estudios que respaldan su eficacia. Es mejor optar por soluciones probadas en lugar de improvisar con ingredientes de cocina", ha recomendado.

Por otra parte, durante la charla, la experta también ha advertido sobre el uso de esponjas en la higiene personal. "¡No! ¡Jamás! Los hongos son el gran peligro, así que hay que lavarse con la mano. Las esponjas solo para los platos", ha afirmado entre risas. En cuanto al guante de crin, también ha desaconsejado su uso, ya que puede dañar la piel. Respecto al champú seco, ha señalado que es una opción válida para ocasiones puntuales, pero no debe sustituir el lavado habitual con agua y champú. "El agua sola no arrastra el sebo. Si no usas champú, mejor ni te esfuerces", ha advertido. Por último, Boticaria García ha recordado que no existe un champú universal perfecto, sino que cada tipo de cabello requiere un producto específico. "Si el cabello es graso, necesita tensioactivos más potentes. Si es seco, es mejor optar por un pH neutro similar al de la piel", ha explicado en el programa matinal de Antena 3. Con estos consejos, la divulgadora ha dejado claro que mantener un cabello saludable no requiere mitos ni remedios caseros, sino una rutina adecuada basada en la ciencia y el sentido común.