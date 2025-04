Ana Rosa se pronuncia sobre la llegada de 'La familia de la tele' a TVE

Hace unas semanas, tal y como os hemos ido informando en LA RAZÓN, se confirmó de manera oficial la llegada del nuevo 'Sálvame' a TVE. Aunque todavía no está asegurado, todo hace indicar que el estreno en La 1 de este nuevo contenido del ente público se va a emitir por primera vez el próximo 22 de abril de 2025. Por tanto, 'La familia de la tele' está cada vez más cerca de llegar a nuestras pantallas.

Igualmente, ya se ha confirmado la presencia como caras visibles de este proyecto a Aitor Albizua, María Patiño, Inés Hernand y Belén Esteban. Además, en las últimas fechas se está descubriendo el elenco de colaboradores que van a tener, siendo claves las personas que han estado trabajando en el programa 'Ni que fuéramos Shhh'.

Declaraciones de Ana Rosa

Esta semana, Ana Rosa Quintana, periodista y presentadora de 'El programa de Ana Rosa', ha concedido una entrevista al medio 'The Objective'. Ha respondido a muchas preguntas, entre ellas, a la llegada de 'La familia de la tele' a RTVE. "Muchos de ellos son compañeros míos desde hace muchísimos años. Belén Esteban, por ejemplo", explica.

Además, ha querido apuntar lo siguiente: "Creo que su primer programa fue con Alicia Senovilla, pero enseguida contactamos con ella y estuvo con nosotros durante muchísimo tiempo. Es una persona a la que le tengo mucho cariño. Bueno, a todos, en realidad. Todos los que están ahora empezaron con nosotros, y les tengo cariño".

La competencia en antena

Por otro lado, también da su opinión acerca de esta nueva competencia: "Claro, siempre compites en el mismo horario, pero en nuestro caso, 'Tardear' no creo que vayamos a competir directamente. Aunque, al final, todos queremos el mismo horario, todos queremos ganar y hacerlo mejor". "Hay espacio para todos. Pero es que recuerdo que Gema López, que ahora está en Antena 3, empezó con nosotros. María Patiño también, aunque antes trabajaba en Sevilla. Y Chelo García Cortés, igual. A todos les tengo muchísimo cariño. Pero, si compitiéramos… ¿Quién quieres que gane? Al final, pues los tuyos", complementa.

Igualmente, quiso valorar su paso a las tardes que vivió en su momento con 'TardeAR': "Y bueno, llevo más de 20 años en esta empresa, que me ha dado todas las alegrías del mundo, se ha portado fantásticamente bien conmigo… No me lo planteé dos veces. Al principio me resistí un poco, pero al final…". Además, añade: "Cuando llevas tantos años con un ritmo, al final te marca mucho. Yo soy muy obsesiva con el trabajo, así que, aunque el programa era a las 5 de la tarde, luego lo cambiaron a las 6, que fue un desastre, me levantaba y ya estaba pensando en el programa".

Por último, concluye: "Creo que hicimos un gran trabajo en un momento muy complicado para la cadena. Modernizamos muchísimo el formato, no solo técnicamente, sino también en la manera de dirigirnos al público. Yo lo pasé muy bien, aunque… la verdad es que, con todo lo que está ocurriendo, echaba mucho de menos la política".