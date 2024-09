Eurovisión Junior 2024 desvela su eslogan para su edición en España

El Festival de Eurovisión Junior 2024 se prepara para deslumbrar en Madrid bajo el lema “Let’s Bloom”, un eslogan que simboliza el florecimiento y desarrollo de los jóvenes artistas que participan en esta competición internacional. La vigesimosegunda edición del festival infantil se celebrará el próximo 16 de noviembre en la Caja Mágica, y marcará la primera vez que este evento tiene lugar en España. A poco más de dos meses para el inicio del certamen, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y Radio Televisión Española (RTVE) han revelado los primeros detalles sobre la temática, el escenario y los países que competirán.

El lema “Let’s Bloom” ha sido seleccionado para representar el espíritu de Eurovisión Junior 2024, enfocándose en el florecimiento de los jóvenes talentos que participan en el evento. Según RTVE, el concepto se inspira en la naturaleza, que refleja diversidad, armonía y belleza, elementos que el festival busca fomentar entre sus participantes. “Florecer” no solo se refiere al crecimiento artístico, sino también a la expresión de valores como la diversidad, la alegría y la colaboración, presentes en todo el certamen. Este concepto estará presente a lo largo de toda la identidad visual del festival, incluyendo las postales que precederán a cada actuación. Cada uno de estos pequeños vídeos incluirá el lema “Let’s Bloom”, pero con variantes personalizadas como “Bloom in harmony”, “Bloom in joy” o “Bloom in diversity”, adaptadas a los mensajes que cada país y artista quieran transmitir.

El espíritu de “Let’s Bloom” se reflejará también en el diseño del escenario, que ha sido revelado a través de las primeras imágenes publicadas por RTVE. Marvin Dietmann, director artístico del festival, ha explicado que el escenario será una representación del “jardín de la vida”, incorporando elementos orgánicos que simbolizan la diversidad y la belleza del crecimiento. “Cada artista, como una planta única, contribuye al vibrante tapiz de nuestro 'jardín de la vida'. En él, todos tenemos nuestro lugar y juntos crecemos en distintas formas y colores”, destacó Dietmann.

Imagen de Eurovisión Junior 2024 junto al lema "Let's Bloom" RTVE

El diseño del set combina modernidad y sencillez, con una gran pantalla led vertical como elemento central que refleja la verticalidad del mundo digital en el que los jóvenes viven y se desarrollan. Este innovador escenario estará en la Caja Mágica, una impresionante instalación con capacidad para entre 5.000 y 7.000 personas, y que cuenta con amplios espacios interiores y exteriores, incluyendo un lago y un parque interior.

Eurovisión Junior 2024 contará con la participación de 17 países, el mayor número de televisiones públicas participantes desde 2021. Entre los países confirmados se encuentran Albania, Alemania, Armenia, Chipre, España, Estonia, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, Macedonia del Norte, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, San Marino y Ucrania. La edición marca el regreso de Chipre y San Marino, que habían estado ausentes en las últimas ediciones del festival. Las entradas para el evento estarán disponibles para la compra online a partir del 15 de octubre, aunque los precios aún no han sido revelados.