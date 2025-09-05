Así es "La suerte", la comedia sobre el mundo del toro que Disney+ estrena el 8 de octubre

Disney+ ha puesto fecha a uno de sus estrenos más singulares de la temporada. El próximo 8 de octubre llegará a la plataforma "La suerte. Una serie de casualidades", una comedia creada y dirigida por Paco Plaza y Pablo Guerrero, que cuenta con un reparto encabezado por Óscar Jaenada y Ricardo Gómez. La producción se lanzará con sus seis episodios disponibles desde el primer día, prometiendo un viaje inesperado entre tradición y modernidad.

Antes de su llegada al catálogo, la serie vivirá su estreno mundial el 24 de septiembre en el marco de la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde se proyectará fuera de concurso en la sección Oficial. De este modo, el certamen donostiarra servirá de escaparate internacional para una ficción que se adentra en un terreno poco explorado en la televisión actual.

"La suerte" narra la relación entre David, un joven opositor que trabaja como taxista ocasional (Ricardo Gómez), y Maestro, un legendario torero en horas bajas (Óscar Jaenada). El azar los une en una situación límite, dando inicio a una peculiar amistad que llevará al primero a recorrer España como conductor del diestro. Juntos afrontarán supersticiones, desencuentros y descubrimientos en una historia que pone en diálogo dos mundos aparentemente irreconciliables.

El rodaje de la serie se convirtió en toda una road movie en 16 mm, atravesando más de 6.000 kilómetros de carreteras y grabando en 59 localizaciones distintas. Entre ellas destacan emblemáticas plazas de toros como Las Ventas en Madrid, La Misericordia en Zaragoza, La Malagueta en Málaga o La Caprichosa de Talavera de la Reina, lo que otorga a la producción un fuerte carácter visual y cultural.

El reparto se completa con nombres como Carlos Bernardino, Óscar Higares, Pedro Bachura, Jason Fernández, Óscar Reyes, Almudena Amor, Almudena Cid, Diana Peñalver, Aria Bedmar o Manuel Morón, entre otros. El equipo creativo lo conforman Diana Rojo y Borja González Santaolalla como guionistas, con la dirección de fotografía a cargo de Pablo Rosso, colaborador habitual de Paco Plaza.

Con esta propuesta, Disney+ suma a su catálogo una comedia que, lejos de mostrar corridas de toros, pone el foco en la convivencia entre generaciones, la colisión de valores y la posibilidad de la amistad en escenarios insólitos. "La suerte" llega para desafiar tópicos y abrir un debate cultural desde la ficción televisiva.