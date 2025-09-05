El Hormiguero
Mar Flores rompe su silencio de décadas en 'El Hormiguero' con Pablo Motos
La modelo y empresaria publica sus memorias, que serán presentadas en el programa más visto de la televisión. Descubre el resto de invitados de la próxima semana
'El Hormiguero' ha iniciado su temporada número 20 como un pepino, cosechando la mejor semana de 2025 con una media de espectadores de 2 millones y un share de 18,6%. Ayer con Ester Expósito volvió a liderar en Antena 3 y logró que más de 3,6 millones de personas sintonizaran en algún momento con el programa de las hormigas más vistas y famosas de la televisión española. Antes de la entrevista a la prolífica actriz madrileña, Pablo Motos anunció con bombo y platillo los invitados de esta segunda semana en 'El Hormiguero', iniciando el lunes por todo lo alto con la visita de Mar Flores, quien romperá su silencio mediático en el programa líder del access prime time de la pequeña pantalla de nuestro país. La modelo y empresaria vuelve a estar en boca de todos debido a sus memorias, que serán publicadas el próximo miércoles 10 de septiembre.
El martes será el turno del compositor, músico, productor y empresario madrileñoNacho Cano, quien alcanzó la fama a principios de los 80 con Mecano y que tras la separación del grupo ha seguido teniendo bastante éxito con sus proyectos personales. El miércoles, las sillas se multiplican y se giran en 'El Hormiguero' con la presencia de los coaches de 'La Voz'. Pablo López y Malú repiten en el certamen musical de Antena 3 que da la bienvenida en el rol de coach a Mika y recupera de 'La Voz Kids' a Sebastián Yatra. Por último, el jueves el plató de Antena 3 se teñirá de azulgrana con la visita de Pedri y Ferran Torres, que hablarán del inicio de temporada con el FC Barcelona y del prometedor futuro de la Selección española de cara al próximo Mundial 2026, que se celebrará en junio y julio del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.
