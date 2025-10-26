atresplayer presenta en el festival de la Mostra de València ‘La Ruta. Vol. 2: Ibiza’

La Ruta. Vol. 2: Ibiza’ llegará a atresplayer este domingo, 26 de octubre. Antes, la ficción, se ha presentado en el prestigioso festival Mostra de València-Cinema del Mediterrani, un escaparate que acogió este viernes el preestreno en primicia de la serie y un posterior coloquio que estuvo protagonizado por las actrices protagonistas, Carla Díaz y Marina Salas, y los responsables de la ficción.

‘La Ruta. Vol. 2: Ibiza’, segunda temporada de la aclamada serie original de atresplayer, regresará tras haberse convertido en una de las series revelación de los últimos años, logrando conquistar al público y a la crítica; reconocida en los Premios Ondas 2023 como la Mejor Serie de Drama, ‘La Ruta’ se alzó también con tres Premios Feroz, incluido el de Mejor Serie Dramática.

Desarrollada en dos líneas temporales esta temporada pone en primer plano la herencia, la transmisión de padres a hijos. Al reparto, encabezado por Álex Monner que en esta ocasión interpretará tanto a Marc Ribó como a su padre, Manuel, se unen las actrices Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar. También participarán Lucía Martín-Abelló, Fernando Delgado-Hierro y Fernanda Orazzi, entre otros. Además, algunos de los actores principales de la primera temporada regresan a esta nueva temporada.

‘La Ruta. Vol. 2: Ibiza’ es una producción original de atresplayer producida por Atresmedia en colaboración con Caballo Films. Cuenta con Montse García, Eduardo Villanueva y Nacho Lavilla como productores ejecutivos. Está creada por Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Borja Soler. La dirección corre a cargo de Borja Soler.

‘La Ruta. Vol. 2: Ibiza’ regresa a atresplayer con una segunda temporada de seis episodios, cuyo rodaje ha tenido lugar en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.

En esta nueva temporada, la ficción aborda otra etapa musical en un nuevo enclave: Ibiza.

atresplayer, plataforma española líder, afianza su posición de héroe local y referente de nuestro país, apostando por la producción propia y poniendo en marcha más proyectos de ficción y entretenimiento que ningún otro operador en España en los últimos tiempos. La ficción podrá verse más allá de nuestras fronteras a través de la versión internacional de atresplayer.

Así es ‘La Ruta. Vol. 2: Ibiza’

Marc Ribó es el DJ residente en Amnesia, una de las grandes discotecas de Ibiza en 1996, cuando la isla está a punto de convertirse en la capital del ocio mundial. Aunque solo veinticinco años antes, en los primeros 70, era un oasis de libertad en la España franquista. Esa Ibiza es la que conocen los padres de Marc, pocos meses antes de morir en el famoso accidente a

éreo del Caravelle de 1972, con los mismos años que cumplirá Marc al llegar a la isla. Así, la juventud de Marc en Ibiza se convierte en una especie de reflejo de la juventud de sus padres; tan parecida y tan distinta como esa isla que, de alguna manera, les ha vuelto a juntar.