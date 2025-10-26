El concursante de 22 años que ganó 23 coches y más de 2,5 millones de euros en la televisión francesa

En una semana en la que el bote de 'Pasapalabra' ha superado su mayor cifra en la historia del programa, avivando la fantasía de miles de espectadores con un premio que roza lo irreal, la televisión francesa fue testigo hace unos meses de una gesta que eclipsa cualquier récord local.

El protagonista de esta historia es Émilien, un joven prodigio de 22 años que, tras casi dos años de invencibilidad en el concurso galo 'Les 12 coups de midi', fue eliminado dejando tras de sí un palmarés que parece salido de la ficción: 23 coches y una millonada en euros que lo han convertido en toda una celebridad en el país vecino.

Probablemente, este concursante tiene el número más alto de victorias consecutivas en el mundo de los concursos de televisión, después de haber ganado 646 programas en 21 meses y haber acumulado alrededor de 2,56 millones de euros, entre efectivo y premios de todo tipo.

La primera entrega en la que participó se remonta al 25 de septiembre de 2023 y no fue eliminado hasta el 6 de julio de 2025, dos años en los que ha conseguido ganarse el cariño de decenas de millones de espectadores. De hecho, durante el programa, varios concursantes bromeaban comentando que sus familias les habían pedido dejarse ganar si se enfrentaban a él. Sin embargo, este fenómeno también generó controversia, con algunas personas acusando al formato de asignarle preguntas demasiado fáciles para que continuase en el concurso, una afirmación que el programa desmintió.

Después de lograr tal hazaña y finalizar su trayectoria, el participante relató en una entrevista con el 'New York Times' que le costaba creer lo que había conseguido, atribuyendo el resultado a una mezcla de suerte y preparación. De hecho, 'Les 12 coups de midi' se graba durante varias semanas en verano, llevando a cabo entre cinco y seis episodios al día, y se emite durante los meses sucesivos. En este sentido, el campeón aseguró que llegó a estudiar más de 16 horas al día.

Antes de decir adiós al programa, el joven había acumulado un bote de más de 3,5 millones de euros, aunque la mitad del premio fue donado a una telespectadora elegida por sorteo, siguiendo las normas del concurso. Pero el bote total superó la cifra de 2,5 millones de euros porque en él se incluía alrededor de 800.000 euros en regalos, entre ellos 23 coches, 11 motos, viajes a destinos como Venecia, Berlín o las Islas Canarias; varias televisiones, teléfonos, videojuegos, instrumentos musicales, electrodomésticos y varias "experiencias", como saltar en paracaídas o una visita a un parque acuático.

En algunas entrevistas, el concursante admitió no saber qué hacer con todas estas cosas y que, en relación a los coches, tenía intención de dar algunos a sus seres queridos, mientras que su vuelta a la rutina tendría que esperar porque se tomará un año sabático para viajar y disfrutar de su victoria.

De esta manera, la épica de Émilien trasciende la mera cifra económica y los premios materiales. Su trayectoria se consagra como un hito de la televisión global, un testimonio de que la mezcla de dedicación casi obsesiva y un golpe de fortuna puede materializar el sueño irreal de cualquier concursante, redefiniendo lo que significa ser un campeón en la pequeña pantalla.