Una sindicalista asegura que la vivienda es una cuestión "puramente ideológica": "Hay quien piensa que es un derecho y hay quien no"

En su intervención en el programa laSexta Xplica, la sindicalista Afra Blanco manifestó que no se alcanzaría un acuerdo sobre vivienda, tal como no se ha logrado en ninguna sesión anterior. Blanco atribuyó esta falta de entendimiento a la naturaleza del debate, al que calificó como "puramente ideológico", lo que imposibilita cualquier punto de partida común.

La sindicalista explicó que la raíz del desacuerdo reside en las visiones diametralmente opuestas que existen sobre este bien básico. "Yo creo que la vivienda es un derecho y hay quien ya ha demostrado que considera que es un bien especulativo de mercado, por lo que no va a haber acuerdo", declaró. Para Blanco, la vivienda representa "el quinto pilar básico del Estado de Bienestar", una postura que, en su opinión, no admite negociación.

Más allá del tema de la vivienda, Afra Blanco se refirió también a la situación de los salarios y la productividad. La dirigente sindical subrayó que los salarios "están subiendo en todos los convenios", en parte gracias a las cláusulas de revisión salarial, y destacó que "los márgenes empresariales están en máximos históricos".

Respecto a la productividad de los trabajadores, Blanco reconoció que "se está mejorando". No obstante, realizó una crítica contundente al señalar que "el problema es que no se están invirtiendo esos beneficios que los trabajadores están generando en las empresas para seguir haciéndolas crecer". De esta manera, la sindicalista puso el foco en la distribución de las ganancias, argumentando que la falta de reinversión frena el crecimiento sostenible de las empresas.