Obituario
Muere June Lockhart, famosa por sus papeles en "Lassie" y "Perdidos en el espacio", a los 100 años
Debutó en el cine en 1938 en “Un cuento de Navidad”
June Lockhart, la icónica actriz estadounidense que marcó a generaciones con sus interpretaciones en “Lassie” y “Perdidos en el espacio”, falleció el jueves 23 de octubre de 2025 en su hogar de Santa Mónica, California, a los 100 años. Murió por causas naturales, rodeada de sus seres queridos, según informó Lyle Gregory, portavoz de la familia y amigo personal de la actriz desde hace cuatro décadas.
Nacida el 25 de junio de 1925 en Nueva York, Lockhart pertenecía a una familia profundamente vinculada al espectáculo, hija de Gene y Kathleen Lockhart. Tuvo su primer contacto con el mundo artístico a los ocho años, en el Metropolitan Opera House de Nueva York, y debutó en el cine en 1938 en “Un cuento de Navidad”, interpretando junto a sus padres a los Cratchit. Su talento fue reconocido en Broadway, donde ganó un premio Tony –uno de los primeros que se concedieron en la historia– como actriz revelación por “Por amor o dinero” en 1947.
Lockhart trabajó en una amplia variedad de películas durante las décadas de 1940 y 1950. Entre ellas destacan “Adam Had Four Sons”, “Sergeant York”, “Forever and a Day” y “Meet Me in St. Louis”. Sin embargo, la televisión fue el medio que consolidó su figura en el imaginario popular estadounidense. En 1958, fue elegida para interpretar a Ruth Martin en “Lassie”, la madre adoptiva de Timmy (Jon Provost) durante seis temporadas. Posteriormente, entre 1965 y 1968, se transformó en Maureen Robinson, la valerosa matriarca de la familia Robinson en la nave Jupiter II de “Perdidos en el espacio”, serie pionera de ciencia ficción televisiva.
Las caracterizaciones de Lockhart como madre cálida y comprensiva la convirtieron en una figura materna para millones de televidentes. Su presencia en convenciones nostálgicas y su participación en proyectos con enfoque familiar mantuvieron su vigencia y el cariño del público hasta edad avanzada. De hecho, Lockhart hizo apariciones en televisión hasta 2014 y nunca dejó el interés por la actualidad, leyendo todos los días el New York Times y el LA Times, según relatan sus allegados.
Al margen de sus papeles más recordados, Lockhart se mantuvo activa en el mundo del espectáculo con participaciones en “Petticoat Junction”, “General Hospital”, “Knots Landing”, “The Colbys” y películas animadas como “Bongee Bear and the Kingdom of Rhythm”. Además de su trabajo ante las cámaras, fue una apasionada del periodismo, llegando a acreditarse en conferencias presidenciales y narrar concursos de belleza y desfiles. En sus entrevistas, Lockhart aclaraba que, aunque era asociada con la imagen de una madre tradicional, su vida era mucho más aventurera: manejó tanques del ejército, asistió a conciertos de rock y practicaba vuelo en planeador.
June Lockhart se casó dos veces, con el médico John Maloney (padre de sus hijas Anne y June) y el arquitecto John C. Lindsay, y mantuvo hasta el final una imagen profesional marcada por el optimismo y la dedicación. Su legado en la televisión y el cine, así como en la memoria afectiva del público, perdura como ejemplo de profesionalismo, carisma y versatilidad artística.
✕
Accede a tu cuenta para comentar
Un año de la dana de Valencia