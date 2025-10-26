Muere June Lockhart, famosa por sus papeles en "Lassie" y "Perdidos en el espacio", a los 100 años

June Lockhart, la icónica actriz estadounidense que marcó a generaciones con sus interpretaciones en “Lassie” y “Perdidos en el espacio”, falleció el jueves 23 de octubre de 2025 en su hogar de Santa Mónica, California, a los 100 años. Murió por causas naturales, rodeada de sus seres queridos, según informó Lyle Gregory, portavoz de la familia y amigo personal de la actriz desde hace cuatro décadas.​

Nacida el 25 de junio de 1925 en Nueva York, Lockhart pertenecía a una familia profundamente vinculada al espectáculo, hija de Gene y Kathleen Lockhart. Tuvo su primer contacto con el mundo artístico a los ocho años, en el Metropolitan Opera House de Nueva York, y debutó en el cine en 1938 en “Un cuento de Navidad”, interpretando junto a sus padres a los Cratchit. Su talento fue reconocido en Broadway, donde ganó un premio Tony –uno de los primeros que se concedieron en la historia– como actriz revelación por “Por amor o dinero” en 1947.​

Lockhart trabajó en una amplia variedad de películas durante las décadas de 1940 y 1950. Entre ellas destacan “Adam Had Four Sons”, “Sergeant York”, “Forever and a Day” y “Meet Me in St. Louis”. Sin embargo, la televisión fue el medio que consolidó su figura en el imaginario popular estadounidense. En 1958, fue elegida para interpretar a Ruth Martin en “Lassie”, la madre adoptiva de Timmy (Jon Provost) durante seis temporadas. Posteriormente, entre 1965 y 1968, se transformó en Maureen Robinson, la valerosa matriarca de la familia Robinson en la nave Jupiter II de “Perdidos en el espacio”, serie pionera de ciencia ficción televisiva.​

Las caracterizaciones de Lockhart como madre cálida y comprensiva la convirtieron en una figura materna para millones de televidentes. Su presencia en convenciones nostálgicas y su participación en proyectos con enfoque familiar mantuvieron su vigencia y el cariño del público hasta edad avanzada. De hecho, Lockhart hizo apariciones en televisión hasta 2014 y nunca dejó el interés por la actualidad, leyendo todos los días el New York Times y el LA Times, según relatan sus allegados.​​

Al margen de sus papeles más recordados, Lockhart se mantuvo activa en el mundo del espectáculo con participaciones en “Petticoat Junction”, “General Hospital”, “Knots Landing”, “The Colbys” y películas animadas como “Bongee Bear and the Kingdom of Rhythm”. Además de su trabajo ante las cámaras, fue una apasionada del periodismo, llegando a acreditarse en conferencias presidenciales y narrar concursos de belleza y desfiles.​ En sus entrevistas, Lockhart aclaraba que, aunque era asociada con la imagen de una madre tradicional, su vida era mucho más aventurera: manejó tanques del ejército, asistió a conciertos de rock y practicaba vuelo en planeador.​

June Lockhart se casó dos veces, con el médico John Maloney (padre de sus hijas Anne y June) y el arquitecto John C. Lindsay, y mantuvo hasta el final una imagen profesional marcada por el optimismo y la dedicación. Su legado en la televisión y el cine, así como en la memoria afectiva del público, perdura como ejemplo de profesionalismo, carisma y versatilidad artística.