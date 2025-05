Basilea 2025: claros favoritos, muchos sin opciones y Melody

Faltan tan solo horas para que de comienzo la 69ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión en la ciudad suiza de Basilea. Todo está preparado en el estadio de St. Jacobshalle, que albergará mañana y el jueves las dos primeras semifinales y el sábado 17 de mayo la gran final. Para ir preparando el terreno le hemos preguntado al promotor musical y experto en Eurovisión Javier Adrados, para descubrir sus apuestas para los 37 candidatos, incluyendo Melody y su «Esa diva» que representa a España.

Adrados es concienzudo y alberga en su interior la capacidad de alabar una canción y hundirla en el abismo de la eliminación, todo al tiempo. En su opinión, en Eurovisión 2025, en general, y «a falta de ver las semifinales y la final, las candidaturas no han llegado al nivel que este certamen exige». Reconoce que puede que odiemos las fórmulas gastadas: «Imagino que ya estamos también todos de vuelta..., pero es así». Le preguntamos primero por España. «Melody: tengo muchas sensaciones encontradas con la candidatura española este año, a veces pienso que tiene todo para ganar, pero otras es como que me doy de bruces con la realidad, y pienso que dista mucho de ello Contradictorio, ¿no?». Pero reconoce el trabajo bien hecho y apunta a que «hay que aplaudir a TVE lo bien que ha hecho la promoción, incluso por encima de la propia artista y canción. Si, definitivamente Europa nos va a tratar bien, y pienso que rondaremos un puesto número 5. La ‘diva’, me parece un poco trasnochada, pero está claro que de algún modo nos va a dar mucha luz». Seguimos con el Top Five, que incluye al país anfitrión, Suiza (Zöe Më cantará «Voyage»), «quizá una de las mejores canciones en este Eurovisión 2025», dice Adrados, que también elogia su interpretación y considera que «sería bonito hacer un viaje con ella». Alemania, que lleva a Abor & Tynna con «Baller», «en la final estarán si, pero por decreto. Una apuesta muy extraña de un país, que casi todo lo preceden. ‘La la la la’, siempre fue de Massiel». Para Francia buenos augurios con Louane y su «Maman»: «Tiempo hacía que Francia no enviaba una canción tan comercial y tan buena. Igual el éxito eurovisivo está justo al otro lado de los Pirineos. La canción tiene todo para que se considere casi perfecta. Conjuga todo: la voz, el mensaje, la artista…». Italia, que participará con Lucio Corsi y el tema «Volevo essere un duro», y para el promotor musical «ha sido un buen descubrimiento para la música en italiano. Si es cierto que está en Eurovisión, tras la renuncia de Olly (no exenta de polémica). Lucio, estoy seguro hará una gran actuación, pero como decía una conocida canción de Miguel Bosé, ‘ser tercero es perder/ ser segundo no es igual/ que llegar en un primer lugar’». Cerramos el Top Five con Remember Monday y «What the Hell Just Happened» representando a Reino Unido y que Adrados considera «muy acertada»con «tres mujeres con las cosas muy claras, bien posicionadas en la vida, cantando, riendo y pasándolo bien». Las llama «Spice Girls, pero para adultas». Sin embargo apunta a que «no van a ganar, ni tan siquiera en el Top 5, pero se lo van a pasar bomba y se lo van hacer pasar bien al público».

De los 31 restantes nos advierte de la candidatura de Estonia, Tommy Cash y su hilarante «Espresso Macchiato»: «Ojo! Que a veces lo que parece una broma puede dar muchas sorpresas. Ellos mismos dicen a través de un pos-it, que aman Eurovisión, no sé si Eurovisión les amará a ellos en esta ocasión». Sigue con Albania ( Shkodra Electronike y «Zjerm») que es «muy buena representación»para el país y confiesa que le encantan «la orquesta y arreglos de cuerda». Y se pone nostálgico: «Tal y como están los tiempos, quizás no lleguen a la final, pero sería muy apetitoso que Eurovisión siguiese siendo esto». COnsidera el experto que la canción de Azerbaiyán «Run With U», interpretada por Mamagama «debería estar bien situado en las casas de apuestas», porque recuerda a los grandes y épicos cantantes como Mica, Jimmy Somerville, etc… las voces en falsete casi siempre triunfa, gane o no Eurovisión. Pop sin prejuicios». Red Sebastian y su «Strobe Lights» para Bélgica es «100% electrónica y en Eurovisión. Moderna por todos los lados. Quizás demasiado hard para ser entendida por los votantes del festival». Croacia llega a Eurovisión con Marko Bonsjak y «Poison Cake»: « Solo puedo decir que “‘viva la pluma’, solo por este descaro se merece pasar a la final. Del resto, más de lo mismo». Como Chipre siempre nos regala algún voto, Adrados opina que Theo Evan y su «Shh» merece su apoyo «por que sí: es de bien nacidos ser agradecidos. La canción me ha encantado y él también. Puede caminar muy bien en plataformas digitales. También puede convertirse en un reclamo para publicitar marcas».

Seguimos con Eslovenia, que tira por tierra a Klemen y su «How Much Time Do we Have Left»; «Muy poco novedoso. Típico tópico en cualquier certamen de Eurovisión». Lo mismo para Noruega (Kyle Alessandro y «Lighter»): «Noruega siempre ha sido fundamental en el Festival y por ende, debería arriesgar más y tomárselo más en serio». Tampoco ve claro los votos para Países Bajos con Claude Kmb y su «C’est la vie»: «Ay Claude!!! No sé si te has presentado en un momento equivocado, porque la canción me encanta y tú también. Así es la vida, pero no sé si te votarán…». Y reniega de Polonia: «Justyna Steczkowska y Gaja no me gusta nada. Desconozco si en Polonia existe la cultura verbenera, porque entonces ahí si les vería futuro». Portugal no sale mejor parado con Napa y «descolocado»: «Intuyo que Napa son un gran grupo de música, seguro que componen canciones preciosas, aunque intuyo también que su promoción debería haber sido por otros lares». San Marino, que se presenta con Gabry Ponte y la canción «Tutta L’italia», «pienso que si estarán clasificados para la final, aunque la canción en sí no creo que llegue muy lejos. La garganta de él, si que mola». Adrados rechaza la propuesta de Armenia, con Parg y «Survivor»: «No lo veo por ninguna parte. Ni la canción, ni esa mezcla del rock con el folk. Es cierto, que este tipo de argumentos suelen encajar en el Festival. Si llegan a la final ya sería una gran éxito». Implacable contra dos países Nórdicos: «Dinamarca (Sissal y «Hallucination) «se imaginarían que podrían dejar su huella en la historia del Festival, pero no, no lo van a conseguir» y de Finlandia, con Erika Vikman e «Ich Komme» «solo voy a decir que pasadísimo de moda». Y nada para Georgia (Mariam Shengelia y «Freedom»): la ópera rock también como que tampoco. ¿Se me entiende?». Y Letonia (Tautumeitas, «Bur man laimi») no es de su gusto: «Intentan pero no les sale bien. Inspiradas (imagino), en un buen musical, pero todo en sí, suena o se ve un poco cutre».

Entre las evidentes dudas, Islandia (Vaeb y «Róa»), que con «todos mis respetos por delante a todo artista que se presenta a Eurovisión, la canción y formación suenan demasiado obvio. Caminan entre el rock y una boyband, de las que ya no sé hasta que punto interesan al público tenager europeo… ¿Pasará de semifinal?». Tampoco nada claro para Chequia (Adonxs, «Kiss Kiss Goodbye») «La he escuchado después de escuchar otras apuestas, que realmente me parecen la misma estructura, el mismo tempo y una misma forma de interpretar. Dudo mucho de que esté en la final de esta edición»; Malta (Miriana Conte, «Serving»: «Si viviéramos en un mundo sin prejuicios se convertiría en una estrella mundial»; Montenegro (Nina Zizic, «Dobrodosli»: «Intenta ser una euro diva, pero… con la puesta en escena en la semifinal nos lo confirmará (o no). Mi amigo Paco Clavel comentó el otro día, que estaría bien que el Festival tuviese dos ediciones, una acústica y otra sin arreglos tan ‘florales’. Seguro que Nina ahí entonces si daba mil vueltas a todas»; Serbia (Princ, «Mila»: «En honor a la verdad Serbia siempre arriesga en Eurovisión, este año eso sí, con polémica incluida en su país (extrañamente ganó la preselección, sin contar con el televoto). No sé si pasará de semifinal». Y como última duda, pero por otros motivos Australia, que se presenta con Go-Jo y «Milkshake Man»: «Son súper listos y saben que una de las mejores formas que hay para promocionar a sus artistas es presentarse a Eurovisión. No están nada mal, pero no sé porqué se me antoja que sería muy raro que otro continente ganara el festival de Eurovisión».

Y llegamos a los favoritos de nuestro experto. Como Suecia, con Kaj y «Bara Bada Bastu», que para Adrados, es tajante: «¿Alguien duda a estas alturas de la vida, que Suecia son los número 1 en Eurovisión? Son expertos en preparar y quedar en buena posición. Ellos han cambiado muchas veces el rumbo y ritmo del certamen. Este año lo van a conseguir nuevamente, apuesto por el 1 y si me confundo, será porque queden el 2». O su apoyo a Ucrania (Ziferblat, «Bird of Pray»): «Cuánto valor tiene que Ucrania siga apostando por regalar a su país, momentos de sonrisa y felicidad. Enhorabuena y me encanta el look de ellos, muy Beatle, siglo XXII». También le gusta Austria (JJ, «Wasted Love») «Qué buena voz y qué bonita y europea es la canción. Son de estas baladas que imprevisiblemente sorprenden a todo tipo de público. Da igual el gusto personal que tengas, canciones como esta siempre gustan. Auguro muy buen puesto».

Tampien apuesta por Irlanda con Emmy y su «Laika Party»: Todo lo que sean homenajes a la pobre perrita Laika me parece alucinantes. Ya Mecano nos emocionó a todos con aquella fantástica canción. El tema espacial, es algo muy recurrido y que a veces se traducen en pequeñas obras de arte, como aquella odisea en el espacio de Bowie. Irlanda presenta una canción y un tema que ha dado más de una vez la vuelta al mundo». Un puesto en el Top 10 para Luxemburgo, Laura Thorn y «La Poupée Le Son»: «Divertida canción. Qué bonito es el idioma francés para cantar y más cuando se hace algo tan bonito. Esperemos a la puesta en escena». Directo con la candidatura de Lituania, Katarsis y «Tavo Akys»: «Toda ella, evoca al rock sinfónico de los años 70 (Siglo XX), con lo cual todo evoca a calidad. Deben estar en la final».

Y adora Grecia, que compite con Klavdia y «Asteromata»: «Si, también me gustan este tipo de apuestas en Eurovisión. Como muy de lo que conocemos de la cultura pop griega, ¿no?. Una Nana Mouskouri del año 2025. Pido votos por favor». Nunca deja fuera la polémica y habla de Israel, con Yuval Raphael y «New Day Will Rise» : «Me ha encantado. Israel siempre se ha portado muy bien con Eurovisión y nos ha dado muchos momentos bonitos para recordar en nuestra memoria, pese a quien le pese y guste a quien le guste. Este año van a quedar en una muy buena posición de la tabla. Se lo merecen. Dejémonos también de prejuicios y miremos más allá. Israel apuesta por la diversidad religiosa y es un oasis para el colectivo gay, que tanto disfruta de este festival. La canción de Yuval es como su sociedad plural, tradicional y moderna a la vez. Dejemos de mezclar el odio al pueblo judío con las canciones»