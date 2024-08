"Bob Marley: One Love", el biopic del rey del reggae llega hoy a SkyShowtime

La esperada película "Bob Marley: One Love" se estrena en SkyShowtime este martes 6 de agosto, ofreciendo una mirada íntima y reveladora sobre el legendario músico. Este exclusivo lanzamiento llega tras su impresionante recorrido por las salas de cine, donde se convirtió en el mayor éxito de taquilla en la historia de Jamaica, acumulando más de 175 millones de dólares a nivel mundial.

"Bob Marley: One Love" no solo rinde homenaje a la música del influyente artista, sino que también explora su profundo impacto cultural y su inquebrantable mensaje de amor, paz y unidad. La película, dirigida por Reinaldo Marcus Green, narra los desafíos y triunfos de Marley, mostrando cómo su música revolucionaria trascendió fronteras y generaciones.

Protagonizada por Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch y James Norton, esta producción de Paramount Pictures reúne a un talentoso equipo de creadores y productores, entre ellos Brad Pitt, Ziggy Marley, Rita Marley y Cedella Marley. Con la banda sonora a cargo de Kris Bowers, la película captura la esencia de la vida y el legado de Bob Marley.

Bob Marley, nacido el 6 de febrero de 1945 en Nine Mile, Jamaica, se convirtió en una figura mundialmente reconocida por su música reggae, que combinaba ritmos caribeños con mensajes profundos sobre amor, justicia y resistencia. Su banda, The Wailers, junto con éxitos como "No Woman, No Cry" y "Redemption Song", dejó una huella imborrable en la cultura musical global.