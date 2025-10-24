Cristina Pedroche sobre las campanadas 2025: “Van a ser el gran evento del año"

A casi dos meses de distancia del año nuevo, Antena 3 ya está preparando lo que promete ser un fin de año antes nunca visto. La presentadora y colaboradora Cristina pedroche, icono ya de las campanadas de la cadena ha hecho una aparición en "y ahora Sonsoles" donde ha hablado sobre el tema.

De acuerdo con Pedroche, Antena 3 está maquinando algo muy especial para estas campanadas. En las propias palabras de la presentadora:"Este año por primera vez en la historia, las campanadas de Antena 3 no van a ser unas campanadas al uso, van a ser el gran evento del año".

El éxito de Atresmedia en las Campanadas

Atresmedia ha demostrado que su fórmula para despedir el año funciona. Esta potente apuesta responde a la alta demanda de los anunciantes, que ven en la retransmisión en simulcast una oportunidad única para multiplicar la visibilidad de sus marcas.

El dúo formado por Cristina Pedroche y Alberto Chicote continúa siendo una de las fórmulas más eficaces de la televisión española en la última noche del año. Su capacidad para conectar con la audiencia y generar conversación ha contribuido significativamente al liderazgo sostenido del gigante mediático frente a su principales competidores.

Los resultados respaldan esta tendencia: en las últimas Campanadas, Atresmedia alcanzó un 34,9% de cuota de pantalla y 5.944.000 espectadores, consolidándose como la opción preferida por los espectadores. Por su parte, Mediaset registró un 5,4% de share y 776.000 televidentes entre Telecinco (4,8% y 753.000) y Cuatro (1,5% y 234.000).

¿Qué tienen de diferente estas campanadas 2026?

El grupo atresmedia primera vez en sus historia, unificará su emisión en Antena 3, laSexta y Atresplayer. Un año más la ya emblemática pareja formada por Cristina Pedroche y Alberto Chicote se encargará de despedir este 2026, con un pequeño cambio: En esta ocasión lo harán desde las principales cadenas del grupo audiovisual.

El anuncio se ha hecho oficial este 23 de octubre, confirmando así una apuesta completa que ya es una tradición en muchas casas de España: descubrir cómo es el vestido de la Pedroche. Otro año más las dos figuras televisivas se trasladarán hasta unos de los balcones de puerta del sol para dar las campanadas. Autodenominada “la Beyoncé vallecana”, la presentadora ha confesado que ya tiene el vestido listo: “La idea y el discurso los tengo clarísimos en mi cabeza”.

Con una sonrisa que delata ilusión, Pedroche se prepara para una nueva cita con las Campanadas. Será la duodécima vez que reciba el año en la Puerta del Sol, solo que esta vez promete ser "la más espectacular de todas".