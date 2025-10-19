Antena 3 gana el sábado y reina con 'La Ruleta de la Suerte Noche', lo más visto de la noche

Antena 3 es un día más la cadena de televisión más vista. Lidera con un 11% de share, ganando en las franjas de Sobremesa, con un gran 17,5% de cuota de pantalla, en la Tarde con un 9,4% y en el Prime Time alcanzando un 10,6%.

'La Ruleta de la Suerte Noche' triunfó en su estreno como líder y lo más visto de la noche con un 11,9% de share, logrando máximo histórico desde su estreno con casi 1,2 millones de espectadores de media. El programa presentado por Jogre Fernández y Laura Moure registró casi 2,5 millones de espectadores únicos en la noche del sábado.

Asimismo, la cadena acapara el Top 3 de emisiones más vistas del día en toda la televisión con 'Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana', 'La Ruleta de la Suerte', 'La Ruleta de la Suerte Noche' y 'Antena 3 Noticias 2 Fin de Semana' a la cabeza. Y es que precisamente, los informativos de Antena 3 repiten un día más como la apuesta más fuerte y consolidada de la cadena.

'Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana' con Matías Prats y Mónica Carrillo al frente, es la emisión más vista de la jornada con 1.853.000 espectadores de media y un 22,5% de cuota de pantalla media. Superando en 10,2 y 13,8 puntos a sus principales competidores y alcanzando además más de 3 millones de espectadores únicos. En Prime Time, 'Antena 3 Noticias 2' también es líder indiscutible de audiencia con un 12,5% de share y 1.124.000 espectadores de media en su emisión, con 2.225.000 espectadores únicos en la noche de Antena 3.