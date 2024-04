Desvelada la causa de la muerte de la influencer y actriz Eva Evans, a los 29 años

La estrella de TikTok e influencer Eva Evans padecía episodios de depresión, según se ha podido saber en la investigación tras su muerte. Además de la existencia de una nota que encontró el amigo que tenía una copia de sus llaves y acudió al preocuparse por su estado y encontró su cadáver.

Esta semana conocíamos la noticia de la muerte de Evans a través de su hermana Lila. "Ayer mi familia recibió la noticia de que nuestra dulce, fabulosa, creativa, cariñosa y divertida Eva, mi hermosa hermana, ha muerto. Después de 24 horas, todavía me encuentro en un ciclo constante de negación y aceptación, así que sé lo increíble y difícil que será procesar esta noticia. Me gustaría tener a Eva aquí ahora para referirme porque ella tendría mejores palabras y sabría decir lo que yo no", compartió Lila, que a su vez compartió la madre de ambas, Heather Evans. "Estaré escuchando mucho más de mí sobre lo mucho que Eva significa para mí y lo diferente que será el mundo sin ella", matizó. También dijo que la familia planeaba realizar una "celebración de Eva el próximo martes 23 de abril por la noche en el bajo Manhattan".

Ahora, medios como "TMZ", apuntan a que la creadora y actriz de "Club Rat" acabó con su vida. Detallan además cómo el amigo acudió el sábado a verla como hacía regularmente, pero se la encontró sin vida y llamó a emergencias. Cuando la policía le tomó declaración dijo desconocer que estuviese atravesando cualquier proceso depresivo. La investigación sigue abierta teniendo pendientes aún los resultados de la autopsia y el examen toxicológico, que podría terminar de aclarar una muerte que ha pillado por sorpresa a sus amigos y familia.