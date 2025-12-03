Dónde ver en streaming las 10 películas favoritas del siglo XXI de Quentin Tarantino

Ya conocíamos la faceta de Quentin Tarantino como rescatar del olvido a viejas glorias del séptimo arte, como hizo con John Travolta en 'Pulp Fiction'. Ahora, mientras todos sus fans esperamos con ganas su última película, el director nacido en Knoxville (Tennessee, Estados Unidos) ha sorprendido a los seguidores del séptimo arte revelando sus 20 películas favoritas de lo que va de siglo XXI. La semana pasada informó los largometrajes que van del 20-11 y ayer publicó sus diez películas favoritas de este siglo para el cineasta estadounidense. A continuación, te dejamos en que plataformas puedes disfrutar de estas 10 películas favoritas para Tarantino.

Las mejores películas del siglo XXI según Tarantino: del puesto 10 al 1

En su repaso personal al cine del siglo XXI, Quentin Tarantino sitúa en su top 10 títulos muy diversos, desde 'Medianoche en París', que pasó de rechazar a admirar tras varios visionados, hasta 'Zombies party', que valora como una auténtica película de zombis y no solo una parodia, pasando por la potencia visual de 'Mad Max: Furia en la carretera' o la energía clásica de la acción en 'Imparable'; también figuran en su lista 'Zodiac', 'Pozos de ambición', 'Dunkerque', 'Lost in Translation' y la emotiva 'Toy Story 3', cuyo final equipara al de las grandes trilogías del cine; sin embargo, su número uno absoluto de los últimos 25 años es 'Black Hawk Derribado' de Ridley Scott, una película que con el tiempo ha terminado considerando una auténtica obra maestra por su intensidad, su impacto sensorial y su claro eco del espíritu de 'Apocalypse Now'.

Dónde ver en streaming las películas favoritas de Quentin Tarantino