Mediaset acelera el final de 'Gran Hermano 20' y prepara el regreso de la versión VIP en enero

Hecatombe en la carretera de Fuencarral. Mediaset ha decidido poner punto final a la actual edición de 'Gran Hermano 20' antes de las fiestas navideñas, según avanza en exclusiva el medio especializado Poco Pasa TV, descartando así su intención inicial de enlazar la temporada con 'Supervivientes'. La cadena trabaja a máxima velocidad en un nuevo formato VIP que traerá de vuelta a los rostros más conocidos de la televisión, quienes serán los encargados de ocupar la renovada casa del reality a comienzos de enero.

Rendimiento desolador del resto de la programación de Telecinco en noviembre

Telecinco confirma su mala dinámica en cuanto a audiencias y firma el peor noviembre de su historia. Además, el canal principal del grupo Mediaset encadena su quinto mes consecutivo por debajo de los dos dígitos, ya que durante estos 30 días han establecido un share medio del 9%. La gran debacle hasta ahora es la vigésima edición de 'Gran Hermano', que en vez de dar oxígeno a Telecinco, ahoga a la cadena de la carretera de Fuencarral en cada gala, estando muy lejos de tener un millón de espectadores de media. El 11% de share y 606.000 espectadores la última hasta la fecha indican que es muy probable que esta edición termine ante de los previsto, similar a lo que le pasó a la maldita edición de 'Operación Triunfo' del año 2011. En un nivel intermedio de resultados se sitúan formatos como 'De Viernes', 'Bailando con las estrellas', 'El programa de Ana Rosa' y el recién renovado 'El diario de Jorge', que al menos logran instalarse con cierta regularidad en el doble dígito de cuota en la parrilla de Telecinco. De hecho, el espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona ha conseguido adueñarse del liderazgo de su franja en varias ocasiones, arrebatándole el primer puesto a 'La Voz', mientras que el talent de baile conducido por Jesús Vázquez y Valeria Mazza, que celebró su final este sábado, también ha sabido sacar partido a una noche especialmente "barata" en términos de competencia para cantar victoria de forma puntual. Muy distinta es la situación del resto de la programación de la cadena, que atraviesa un rendimiento claramente desolador, incluidos sus informativos, que marcan un 8,2% de cuota media entre todas sus ediciones, firmando un mínimo histórico que evidencia la delicada situación de audiencia que atraviesa el canal.