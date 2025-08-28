"La Encrucijada" destapa sus secretos: dos capítulos que pueden cambiar el destino de Amanda y César

La serie "La Encrucijada" vuelve esta semana a sacudir el prime time con una doble entrega que promete mantener al público en vilo. Convertida en la ficción española más vista de la franja nocturna, con un promedio de 1.252.000 espectadores y un 10,4% de cuota, la producción no da tregua: los capítulos 19 y 20 llegan con revelaciones que amenazan con dinamitar a los Oramas y sus eternos rivales.

El primer episodio sitúa a Patricia en el filo de su propia mentira: su falso embarazo empieza a tambalearse ante las sospechas de David, aunque logra contenerlas con gestos de ternura calculada. Mientras tanto, César invita a Amanda a sumergirse en un expediente que podría desmontar su historia familiar. Una verdad incómoda acecha a la joven: enfrentarse al misterio que rodea la figura de su padre.

Octavio, maestro de la doble cara, juega en paralelo a dos bandos. Aparenta redención frente a Carmen y Emilio, pero se hunde en un turbio negocio con los Aparicio. El regreso de un forastero lo arrincona, obligándole a encomendar a Emilio un encargo tan delicado como peligroso. La tensión familiar se entrelaza con un tablero empresarial plagado de trampas.

En el capítulo 20, el escenario cambia pero las heridas siguen abiertas. Amanda inaugura su atelier de joyas bajo la sombra de los conflictos paternales. Octavio, incapaz de domar su resentimiento, duda en acudir al evento, mientras Patricia insiste en ocultar su falsa maternidad con excusas cada vez menos creíbles. Julia se acerca a Carmen, descubriendo un pasado doloroso que la conecta también con David.

El encuentro social se convierte en un nido de tensiones soterradas. César mantiene la distancia por respeto, aunque deja un regalo que conquista a Amanda. Sin embargo, Humberto y Laura avanzan en una investigación paralela que coloca a Álvaro en el centro de un intento de asesinato. Los secretos familiares se convierten en amenazas palpables.

La culminación de la velada da paso a un pacto inesperado: Amanda y César deciden apartar sus apellidos y afrontar juntos la búsqueda de la verdad sobre sus padres. Un acuerdo que, lejos de acercarlos a la calma, los coloca en el epicentro de un plan que podría ser mortal. La ficción producida por Secuoya Studios y Ay Yapim vuelve a demostrar que combina como pocas el drama romántico con la intriga criminal.

"La Encrucijada" sigue tejiendo un universo donde el amor, la venganza y los secretos familiares se cruzan en un laberinto sin salida, consolidando su lugar como la gran cita de las noches televisivas en Antena 3.