laSexta
Este es el curioso parecido que le sacó Dani Mateo a Pedro Sánchez en El Intermedio: "Parece un Tamagotchi"
El humorista comparó al presidente con la mascota virtual de los años 90 por su extrema sensibilidad ante las crisis, recordando sus episodios de insomnio y falta de apetito en momentos de tensión
Dani Mateo, colaborador de 'El Intermedio', ha dedicado uno de sus característicos monólogos humorísticos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estableciendo una peculiar comparación con los Tamagotchi, aquellas mascotas virtuales que requerían atención constante.
La analogía surgió a raíz de las recientes declaraciones de Sánchez, quien confesó no haber podido dormir durante la interceptación de la Flotilla Global Sumud por el ejército israelí, permaneciendo en vela a la espera de actualizaciones.
El humorista, con su estilo sarcástico pero cuidado, pidió al público que no hiciera "ruido" porque "como ayer Sánchez no durmió bien hoy seguro que ha caído muy pronto". Mateo bromeó sobre la sensibilidad del presidente, describiéndolo como un "angelito" que no habría querido "su vasito de leche de antes de dormir porque las galletas flotando le recordaban a la Flotilla", en un claro guiño al incidente que mantuvo al mandatario en alerta.
La factura de gestionar crisis continuas
Mateo insistió en que no se debería burlar de la situación, reconociendo que "gestionar tanta crisis y tanto desastre le está pasando mucha factura" al presidente, a quien llegó a comparar con "Ramón de Pitis", un personaje de la cultura popular española conocido por su aspecto frágil.
El monólogo recordó que esta no es la primera vez que el presidente muestra afectaciones físicas ante situaciones complicadas, citando específicamente el momento en que, durante el caso Cerdán, Sánchez explicó que no había comido. "Cuando tiene un disgusto", explicó Mateo, "o le da por no dormir o le da por no comer", un patrón de comportamiento que reforzó su comparación con el dispositivo electrónico.
"Es muy sensible, cuando hay una crisis ni come, ni duerme... parece un Tamagotchi", sentenció el humorista, afirmando que el presidente "no come ni duerme desde hace seis años aproximadamente". Para rematar su intervención, Mateo concluyó con un último golpe de efecto: "Podemos decir que es como un vampiro, es 'Nospedratu'", añadiendo que "eso sí, es tan guapo, que es una lástima que no se pueda reflejar en los espejos".
✕
Accede a tu cuenta para comentar