Haaland sorprende con su mayor secreto: fan de ‘Hannah Montana’ sin vergüenza de admitirlo

Un compañero de selección desveló la faceta más inesperada de Erling Haaland, delantero del Manchester City de Guardiola: come ositos de gominola a escondidas y es fan declarado de 'Hannah Montana', cuyas cuatro temporadas están disponibles al completo en la plataforma de streaming Disney+.

El lado más personal de Haaland lejos de los goles con el Manchester City

Magnus Lundal, que actualmente juega en la cuarta categoría del fútbol noruego, compartió vestuario y habitación con el delantero del City cuando ambos jugaban para la selección nórdica sub-16. Cuando se produjo su llegada a Manchester, el medio británico The Sun se hizo eco de una confesión de Lundal sobre las aficiones de Haaland, en la que afirmó que es un fan incondicional de la serie protagonizada por la cantante y actriz Miley Cyrus, confirmando que no se avergüenza y de hecho se ríe a carcajadas con la ficción de Disney Channel. "Veía Hannah Montana sin avergonzarse y se reía mucho. Una vez, entré al ascensor, tarde para un entrenamiento, y allí estaba Haaland pidiendo que lo cerraran rápido, antes de que los entrenadores lo vieran con una bolsa de ositos de goma. Erling es una persona encantadora y fue divertidísimo compartir habitación con él", recogía The Sun, compartiendo con todos nosotros, una curiosidad bastante llamativa del número 9 de Pep Guardiola.

La canción de Haaland en YouTube que arrasa entre sus seguidores

Más allá del terreno de juego, Haaland también probó suerte con la música cuando era joven, concretamente en el género del rap. Según apunta el Diario AS, medio especializado en deportes aquí en nuestro país, el delantero noruego quiere traducir la canción que subió a la plataforma hace 9 años para que todo el mundo que no entienda noruego, pueda disfrutar de las rimas de Haaland al igual que los aficionados del City celebran sus goles en el Etihad Stadium.