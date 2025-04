Estos son los 9 países que no participan en Eurovisión 2025

Faltan 40 días para que se celebre la Gran Final del Festival de la Canción de Eurovisión en Basilea (Suiza). Entramos en la recta final con los 38 países participantes habiendo presentado sus temas y con todo preparado para viajar a Suiza. Pero no están todos los que son y a pesar de los incentivos y la subida de fama del Festival en los últimos años, hay muchos países europeos que o bien no participarán en la edición de 2025, o funcionan con altibajos, o llevan años sin apuntarse por motivos estratégicos, económicos o políticos.

En la edición de 2025 en Basilea participarán, por orden alfabético: Albania, Alemania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Chequia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza y Ucrania.

Estos son los países que NO participan:

Andorra

Andorra debutó en Eurovisión en 2004 con Marta Roure y la canción "Jugarem a estimar-nos". Participó un total de seis veces, siendo su última aparición en Moscú 2009 con Susanne Georgi interpretando "La teva decisió (Get a Life)". El país nunca logró clasificarse para la final y su mejor resultado fue en 2007, cuando el grupo Anonymous quedó en el puesto 12º de la semifinal con "Salvem el món". La emisora pública RTVA decidió retirarse del concurso en 2010 debido a la crisis económica. Aunque Andorra sigue siendo miembro de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), confirmó en junio de 2024 que no regresaría al certamen en 2025, citando razones económicas y falta de interés.

Bosnia y Herzegovina

Bosnia y Herzegovina debutó en Eurovisión en 1993 con Fazla y la canción "Sva bol svijeta". Participó un total de 19 veces, siendo su última aparición en Estocolmo 2016 con Deen, Dalal, Ana Rucner y Jala interpretando "Ljubav je". Aunque no logró clasificarse para la final ese año, el país tiene un historial destacado, incluyendo un tercer puesto en Atenas 2006 con Hari Mata Hari y su canción "Lejla". El país ha estado ausente desde 2017 debido a sanciones impuestas por la UER relacionadas con problemas financieros. Aunque hubo rumores sobre un posible regreso para 2025, las sanciones continúan siendo un obstáculo.

Eslovaquia

Eslovaquia debutó en Eurovisión en 1993 con Elán y la canción "Amnestia na neveru". Ha participado siete veces, siendo su última aparición en Bakú 2012 con Max Jason Mai interpretando "Don’t Close Your Eyes". El país solo logró clasificarse para la final tres veces: Dublín 1994, Oslo 1996 y Birmingham 1998. En años recientes, Eslovaquia ha enfrentado dificultades económicas que han impedido su participación. Aunque RTVS consideró regresar para Eurovisión 2025 tras una reestructuración financiera, finalmente descartaron esta posibilidad debido a recortes presupuestarios.

Macedonia del Norte

Macedonia del Norte debutó en Eurovisión en 1996 con Kaliopi y la canción "Samo Ti". Su última participación fue en Turín 2022 con Andrea interpretando "Circles". El país tiene un historial irregular en el certamen, aunque logró destacarse en Tel Aviv 2019 cuando Tamara Todevska obtuvo el séptimo puesto con "Proud". A pesar de las discusiones internas sobre regresar al concurso para futuras ediciones, Macedonia del Norte decidió no participar en Eurovisión 2025 debido a problemas financieros y falta de apoyo institucional.

Rumanía

Rumanía es otro país que no estará presente este año. Aunque ha participado regularmente desde su debut en 1994, TVR aún no ha tomado una decisión oficial sobre su regreso. Su última participación fue en Liverpool 2023, pero los altos costos del certamen y la falta de resultados destacados recientes han generado dudas sobre su continuidad.

Moldavia

Moldavia había confirmado inicialmente su participación para Eurovisión 2025. Sin embargo, el país se retiró oficialmente el pasado enero debido a problemas económicos y una percepción de falta de calidad e interés público hacia las canciones seleccionadas. A pesar de no competir este año, Moldavia retransmitirá las semifinales y la final del certamen.

Turquía

Turquía hizo su debut en Eurovisión en 1975 y su desempeño en el concurso fue mediocre a pobre hasta finales de los años 90, cuando comenzó a aparecer en altas posiciones en los rankings. En 2003, Sertab Erener consiguió la primera –y hasta ahora única– victoria para el país vecino, a lo que siguió un período de 9 años de participaciones bastante fuertes para Turquía, con un segundo puesto en 2010, tres cuartos puestos (2004, 2007, 2009) y dos séptimos puestos (2008, 2012). En 2012, la radiodifusora pública del país (TRT) anunció su retirada del concurso, justificando su decisión como una protesta contra la institución de las Big5, la promoción de los derechos LGBTQI y el papel mejorado de los comités en el sistema de votación. Aunque ha habido rumores y pedidos de los fanáticos para que Turquía regrese al torneo de vez en cuando, esto parece bastante difícil, especialmente después de los rápidos desarrollos sociopolíticos en el país en los últimos años con la restricción de los derechos humanos.

Rusia

Continúa sin poder participar debido a las sanciones impuestas por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) tras la invasión de Ucrania.

Mónaco

Mónaco debutó en Eurovisión en 1959 y participó un total de 24 veces hasta su última aparición en 2006. Su mayor logro fue la victoria en 1971 con Séverine y la canción "Un banc, un arbre, une rue". Sin embargo, el país nunca organizó el concurso debido a problemas para encontrar un recinto adecuado. Entre 1980 y 2003, Mónaco no participó en el certamen. Regresó en 2004, pero no logró clasificarse para la final en ninguna de sus tres participaciones posteriores. En 2006, su última participación, Séverine Ferrer interpretó "La Coco-dance" y quedó en el puesto 21 de la semifinal. Mónaco decidió no participar en Eurovisión 2025 principalmente por razones técnicas y logísticas. Aunque la creación de TVMonaco en 2023 hizo que el país volviera a cumplir los requisitos para participar, la emisora no se sintió preparada para inscribirse en el plazo establecido. No descarta la posibilidad de regresar en el futuro.

Los principales motivos para no acudir podrían resumirse en problemas económicos; falta de interés público (Moldavia); resultados poco satisfactorios (Andorra) y sanciones o problemas administrativos (Bosnia y Herzegovina).