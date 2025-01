La estrella de "Nanny 911", Deborah Finck, muere a los 57 años

La influencer de TikTok y personalidad de reality shows Deborah Finck murió el pasado 14 de enero de 2025 de leiomiosarcoma, según informó "Forbes". Finck y su familia eran conocidos por su aparición en 2005 en el reality de Fox “Nanny 911”. Ella compartió su experiencia de cinco años con el cáncer en TikTok e Instagram, donde obtuvo una audiencia de más de 800.000 seguidores. Hizo su última publicación el 13 de enero.

Su hija, Katerina, anunció la muerte de Finck el martes 14 de enero con publicaciones en sus cuentas de TikTok e Instagram , que cuentan con más de 680.000 seguidores entre plataformas. Katerina, que es una de los seis hijos de Finck, a los que tuvo en tres pares de gemelos, ha estado publicando en línea sobre la experiencia de su madre con el cáncer desde 2020. Katerina subió varias fotos antiguas y más recientes de ella con su madre para compartir la noticia de su muerte. Comenzó dirigiéndose a Finck: "A mi mami, mi mejor amiga, mi sol, gracias por todo lo que has hecho por mí. Fuiste la madre más hermosa y la mejor mami que cualquiera podría pedir", escribió Katerina. "Me enseñaste fuerza, coraje, valentía y lo que significa amar de verdad y nunca rendirse. Creíste en mí, estuviste a mi lado y me mostraste el significado del amor incondicional", continúa el texto. "Siempre serás recordada, nunca reemplazada. Fuiste la luz del sol en mi vida y cada vez que vea un girasol, sabré que estás aquí conmigo".

El leiomiosarcoma es un tipo de cáncer poco común que crece en los músculos lisos de los órganos huecos del cuerpo, como los intestinos, el estómago, la vejiga, los vasos sanguíneos y el útero. Es un cáncer agresivo, de crecimiento potencialmente rápido, que se encuentra más comúnmente en el abdomen o el útero. Es un sarcoma de tejidos blandos, que representa entre el 10% y el 20% de los casos de sarcoma de tejidos blandos.

Su hija, Katerina, señaló en Instagram que sus seguidores podrían hacer donaciones a Ronald McDonald House en su honor en lugar de flores.