Eurovisión 2025: así es la canción de Austria que ha ganado la final

Austria ha conquistado Eurovisión 2025 con "Wasted Love", una balada de ópera-pop interpretada por el joven cantante Johannes Pietsch, conocido artísticamente como JJ. Esta propuesta ha destacado por su emotividad, su arriesgada puesta en escena y la impresionante capacidad vocal del artista, situando a Austria en lo más alto del certamen europeo tras años de apuestas innovadoras y variadas.

El artista y la canción

JJ, de 24 años, es hijo de padre austriaco y madre filipina, y pasó parte de su infancia en Dubái antes de mudarse a Austria. Formado en la Ópera Estatal de Viena y con estudios en música clásica, JJ combina su registro de contratenor con influencias pop, lo que le permite abordar piezas que fusionan lo clásico y lo contemporáneo. "Wasted Love" es su debut discográfico y fue compuesta junto a Teya (quien representó a Austria en 2023) y Thomas Turner, fusionando elementos líricos con un crescendo que desemboca en sonidos electrónicos y techno.

Letra y significado

La letra de "Wasted Love" explora el dolor de un amor no correspondido. El protagonista se describe como un "océano de amor" mientras la persona amada, temerosa de sumergirse en esa intensidad, lo deja hundirse solo. La canción utiliza metáforas marinas para hablar del distanciamiento emocional y la sensación de vacío tras una ruptura: "Ahora que te has ido, todo lo que tengo es amor desperdiciado". La composición destaca por su honestidad y vulnerabilidad, conectando con el público a través de la universalidad del desamor.

Puesta en escena y recepción

La actuación de JJ en Basilea fue una de las más comentadas y aplaudidas de la edición. Bajo la dirección del escenógrafo español Sergio Jaén, la puesta en escena se desarrolló en blanco y negro, con una estructura que simulaba un barco navegando en plena tempestad, reforzando el dramatismo y la simbología de la canción. El uso de planos cinematográficos y una paleta monocromática crearon una atmósfera envolvente y elegante, que potenció la interpretación vocal de JJ.

La propuesta austriaca se situó rápidamente entre las favoritas, alcanzando el segundo puesto en las casas de apuestas y generando gran expectación entre los eurofans. Finalmente, JJ logró la victoria, consiguiendo el ansiado micrófono de cristal y dando a Austria su tercer triunfo en la historia del festival, tras los éxitos de 1966 y 2014.

Letra de "Wasted Love"

I’m an ocean of love

And you’re scared of water

You don’t want to go under,

So you let me go under.

I reach out my hand,

But you watch me grow distant

Drift out to the sea

And far away in an instant

You left me in the deep end

I’m drowning in my feelings

How do you not see that?

Now that you’re gone

All I have is wasted love

This wasted love

Now that you’re gone

Can’t fill my heart with wasted love

This wasted love

When you let me go,

I barely stayed afloat

I’m floating all alone

Still I’m holding on to hope