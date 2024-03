La horrible muerte de la actriz Emily Chesterton: le recetaron paracetamol para un coágulo

Emily Chesterton acudió a un médico asociado debido a un dolor muy fuerte en una de sus piernas y dificultad para respirar. En una segunda cita tampoco le hicieron caso y la intérprete falleció tres semanas después debido a un coágulo de sangre. Ahora sus familiares protestan por los errores que se cometieron durante el diagnóstico.

Emily Chesterton, que tenía 30 años, murió repentina e "inesperadamente" a principios de noviembre. Su familia publicó en sus cuentas de Twitter y Facebook para decirles a sus amigos que con "gran pesar" anunciaron la muerte de la "querida Emily". La declaración completa decía: "Estimados familiares y amigos: Con gran pesar tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestra querida Emily. Debido a causas naturales inesperadas, Emily falleció rodeada de su familia". Su familia la describe como no solo una hija y hermana dulce, si no que "Emily era una persona hermosa y la extrañaremos mucho. Le informaremos sobre cómo presentarle sus respetos en un futuro cercano".

Emily fue dirigida por McCarthy Graham Management y se graduó en el Instituto de Artes Escénicas de Liverpool (LIPA). Había actuado en varias producciones durante los últimos nueve años. Fue elegida como suplente de Sabrina Aloueche y Maiya Quansah-Breed en "Cases at the Other Palace", pero debido a covid el espectáculo no se montó. Fue ganadora del Premio Hammond de Poesía en 2018 y también recibió una Beca William Newsom. Un portavoz de McCarthy Graham Management dijo: "Con profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestra querida cliente, Emily Chesterton (1992-2022). Nuestros pensamientos están con su familia, su pareja, Keoni y todos sus amigos.

Y es que su muerte fue presuntamente provocada por dos negligencias médicas en dos consultas distintas. Emily Chesterton acudió a una consulta porque desde hace tiempo padecía dolor en las piernas y presentaba dificultad para respirar. Según las informaciones, en la primera consulta, fue evaluada por un médico asociado y se le recomendó tomar paracetamol. Como los síntomas no remitían, la joven volvió a una segunda consulta y ahí se le diagnosticó erróneamente un esguince de pantorrilla, ansiedad y Covid prolongado. Para entonces su situación se había complicado debido a que tenía dificultad para caminar y una pierna hinchada y caliente.

Entonces la mandaron a casa con la receta de propranolol, un betabloqueante para problemas cardíacos, ansiedad y migrañas. Sin embargo, colapsó esa misma noche y fue llevada al hospital, pero murió horas después. Falleció debido a un coágulo de sangre en su pierna izquierda que desencadenó una embolia pulmonar. Un informe forense concluyó que su vida podría haberse salvado si la hubieran derivado inmediatamente a la unidad de urgencias de un hospital.

Los padres han dicho que su hija todavía estaría viva si hubiera visto a un médico de cabecera. Brendan Chesterton, de 64 años, profesor jubilado de matemáticas y TIC, y su esposa Marion, de 65 años, profesora de idiomas jubilada, respaldan una nueva orientación de la Asociación Médica Británica (BMA) que pide límites al papel de los médicos asociados (PA) del NHS. Su padre habló sobre que se le recetaran medicamentos para la ansiedad en lugar de que le diagnosticaran una embolia pulmonar: “Estaba profundamente preocupada por su propio estado de salud y por eso era algo que iba en parte con los aspectos físicos. La señora Chesterton dijo a los periodistas que muchas personas no tienen idea de lo que hace un asistente personal o que no son médicos. Dijo que su hija fue evaluada “a distancia” y el médico asociado no había dejado claro cuál era su papel. Y añadió: “No descubrimos que Emily había visto al asistente personal en dos ocasiones consecutivas, y no a un médico de cabecera, hasta la semana anterior a su investigación el 21 de marzo de 2023.