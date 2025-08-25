Rusia otorga un premio de más de 300.000 euros para el ganador de su propio Eurovisión

El próximo 20 de septiembre, Rusia será el epicentro de la música con la celebración de Intervisión, su propio festival de la canción, similar a Eurovisión y que regresa tras varias décadas debido al bloqueo que sufre el gigante europeo presidido por Vladímir Putin en el certamen musical más importante del viejo continente tras el conflicto con Ucrania iniciado en febrero de 2022. El director del Departamento de Cooperación humanitaria multilateral de la Cancillería rusa, Alexandr Alimov comentó que además de una copa, el ganador de Intervisión se adjudicará un premio de 30 millones de rublos, unos 317.500 euros.

Así será Intervisión 2025

Intervisión se emitirá a través de la cadena rusa Channel One Russia y tendrá lugar el día 20 de septiembre en la capital del país, Moscú. Rusia estará representada por Shaman, quien el conflicto armado con Ucrania le ha servido para relanzar una carrera estancada en su país gracias a sus canciones de temática patriotas. Otros artistas confirmados son Kirguistán representada por el trío Nomad y Bielorrusia apostando por la joven Nastya Kravchenko. También estarán Azerbaiyán y Serbia, que participaron en la edición número 69 de Eurovisión celebrada en Basilea pero se desconoce si utilizaran al mismo artista en este certamen organizado por el gigante ruso. Los 20 países, que se sumarán más en las próximas semanas, que participaran en Intervisión son:

Azerbaiyán

Bielorrusia

Venezuela

Vietnam

Egipto

India

Kazajistán

Qatar

China

Colombia

Kirguistán

Cuba

Emiratos Árabes Unidos

Rusia

Arabia Saudí

Serbia

Estados Unidos

Tayikistán

Uzbekistán

Sudáfrica

Rusia en Eurovisión

Rusia debutó en Eurovisión en 1994, tras la disolución de la Unión Soviética, marcando una nueva etapa en su proyección cultural europea. Desde entonces, ha sido uno de los países más destacados del certamen, tanto por sus propuestas ambiciosas como por su impacto escénico. En 2008 logró su única victoria hasta la fecha gracias a Dima Bilan y su balada 'Believe', una actuación icónica que incluyó a un violinista y a un patinador sobre hielo en directo. A lo largo de los años, Rusia ha cosechado varios podios y ha sido considerada una potencia eurovisiva, con una notable inversión en escenografía y producción. Artistas como Sergey Lazarev, t.A.T.u. o Polina Gagarina se han convertido en referentes del festival, alcanzando posiciones muy destacadas. Sin embargo, su participación no ha estado exenta de controversia, especialmente por cuestiones políticas que han afectado tanto a su imagen como a su relación con el evento. Desde 2022, Rusia se encuentra excluida del festival a raíz de la invasión de Ucrania, decisión tomada por la UER para preservar los valores del certamen. Aun así, su legado en Eurovisión sigue siendo relevante e influyente. Rusia ha decidido contraatacar y ha sacado del baúl de los recuerdos el formato Intervisión, que tuvo varias ediciones durante los años 1965 y 1968 y otra entre 1977 y 1980 (en plena Unión Soviética).