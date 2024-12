Ilia Topuria y qué es una DANA: esto ha sido lo más buscado en Google en 2024

Llegado el mes de diciembre Google comparte cómo y sobre qué han sido las búsquedas más realizadas en España durante el año a punto de acabar. En 2024 la actualidad ha acabado por imponerse y los españoles han querido saber más de Íñigo Errejón, los supervivientes de la tragedia de los Andes y, por supuesto, qué es una DANA, sin duda el acontecimiento de estos últimos 12 meses.

En España hemos mostrado interés por temas muy variados que van desde los eventos deportivos marcados por las Olimpiadas, los desastres de la DANA en Valencia y los líderes políticos más nombrados en positivo o en negativo. En el caso de los fenómenos medioambientales destacan en los primeros puestos las búsquedas de "alertas por precipitaciones" o "calor excesivo", "inundaciones", “DANA”, “Huracán Milton Florida” o el “progreso en objetivos de cambio climático”. En este sentido, la DANA de Valencia ha despertado el interés y la solidaridad de la sociedad, que ha consultado “qué es una DANA”, “por qué se ha inundado Valencia” o “cómo ayudar DANA Valencia”. También han aumentado las búsquedas de ciencia y en los primeros puestos destacan cuestiones sobre “cómo se contagia la viruela del mono” o consultas sobre “eclipse solar”.

En los temas de actualidad, los españoles han querido saber más de "alerta por precipitaciones", "resultados elecciones UE", el personaje de "Kate Middleton", tras su diagnóstico de cáncer, o para saber más del proceso de "Elecciones EE.UU". Como curiosidad preguntas sobre "día bisiesto 2024" y en el puesto número 10 se ha colado la búsqueda de "Elisa Mouliaá", la presentadora que saltó a la palestra por el caso Errejón. Precisamente en temas políticos las búsquedas más realizadas se las ha llevado, por este orden PedroSánchez, Carles Puigdemont, Íñigo Errejón, Alvise Pérez, Donald Trump, Kamala Harris, José Luis Ábalos, PPE, Joe Biden y la frase "se acabó la fiesta", la agrupación de electores española promovida por la personalidad de las redes sociales y político español Alvise Pérez, para participar en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 en España.

En el apartado de entretenimiento, España quiso saber más de diversos programas de televisión, como "La isla de las tentaciones", "Supervivientes All Stars" y "La revuelta", como los tres más requeridos, completados con "Gran Hermano Dúo", "Bailando con las estrellas", "Maestros de la costura", "OT", "Mask Singer" y "Nake Off". Mientras, en el tema de las series de televisión, sobre las que más información se buscó fue de "Fallout", "Berlín", "Reina Roja", "La pareja perfecta", "El caso Asunta", "El problema de los tres cuerpos", "Mano de hierro", "La casa del Dragón", "The Gentlemen" y un clásico de siempre "Los Bridgerton". Las búsquedas más solicitadas en nuestro país fueron para la cinta de "La sociedad de la nieve", sobre la tragedia de los Andes a la que siguieron en orden de importancia "Inside Out 2", "Oppenheimer", "Deadpool", "Dune", "Romper el círculo", "Saltburn", "Pobres criaturas", la 2 en español, "Del Revés 2", y cierra "Bitelchús" por la nueva cinta basada en el clásico de Tim Burton.

En el tema de los deportes destacan las búsquedas sobre Ilia Topuria, Simone Biles, Rafael Nadal o Ana Peleteiro, en el apartado fuera del fútbol, y en él lo más buscado ha sido Lamine Yamal, Nico Williams o Marc Cucurella, y en los eventos deportivos destacan la Eurocopa, La Copa América, Las Olimpiadas o partidos concretos como el España-Alemania.

En el caso de las preguntas de "Cómo", "Qué es" y "Por qué", estas fueron las más buscadas:

¿Por qué...?

1. Pitan a Cucurella

2. Protestan los agricultores

3. Se orina negro

4. Han descalificado a Países Bajos

5. Mbappé habla español

6. Han aplazado el Betis -Getafe

7. Se ha inundado Valencia

8. Se estrelló el avión de los Andes

9. Gibraltar es de Reino Unido

10. Pitan a Kroos

¿Cómo...?

1. Se contagia la viruela del mono

2. Va España

3. Votar en las Elecciones europeas

4. Van las elecciones en Venezuela

5. Sintonizar canales HD

6. Ayudar DANA Valencia

7. Van las Elecciones europeas

8. Van las Elecciones en EE.UU.

9. Reclamar gastos hipoteca

10. Influye la tecnología en la música

¿Qué es...?

1. Una DANA

2. Pellets

3. Mewing

4. All eyes on Rafah

5. Pansexual

6. Una OPA hostil

7. Lampista

8. Essure

9. Poliuretano

10. Tradwife